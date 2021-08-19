В социально-экономическое развитие Актюбинской области планируют привлечь 5,8 трлн тенге частных инвестиций

НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - Сегодня на заседании правительства министр национальной экономики Асет Иргалиев представил Комплексный план социально-экономического развития Актюбинской области на 2021-2025 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Комплексный план направлен на развитие нефтегазовой и транспортной инфраструктуры, горно-металлургического комплекса, промышленной кооперации, а также научно-медицинского и образовательного кластера в Актюбинской агломерации", - сообщил министр.





Иргалиев заверил, что качественная реализация Комплексного плана к 2025 году создаст 114 тысяч новых рабочих мест, позволит привлечь 5,8 трлн частных инвестиций. Объем обрабатывающей промышленности ожидается на уровне 21,6%, продукция сельского хозяйства - на 37%, доля местных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии - до 34%, денежные доходы населения - на 41,8%, ввод жилья - на 21% и объем строительных работ - на 60,7%. По прогнозам, реальный рост ВРП составит 27,4%.

Согласно информации, общая сумма реализации плана составляет 567 млрд тенге. При этом львиная доля приходится на частные инвестиции - 478,7 млрд тенге, 64,9 млрд тенге из республиканского бюджета, 7,4 млрд тенге из местных бюджетов и 16,6 млрд тенге через ГЧП.

В области планируют реализовать 13 инвестпроектов на 119,6 млрд тенге. Речь идёт о проектах по развитию инженерно-коммуникационной и индустриальной инфраструктуры, модернизации канализационно-очистных сооружений в городе Актобе и обеспечению инженерно-коммуникационных сетей в районах жилищного строительства", - рассказали в пресс-службе МНЭ РК.

В указанный период в области будут созданы проекты промышленной кооперации, в том числе новая индустриальная зона площадью 450 гектаров.

Важно отметить модернизацию транспортной инфраструктуры, включая модернизацию существующих автомобильных дорог и новых проектов "Актобе - Орск" и "Южный обход города Актобе". Эти транспортные проекты усилят роль города Актобе как "центра роста" и крупного транспортного узла западной части страны. Дальнейшая реконструкция автомобильных дорог Актобе - Хромтау - Карабутак - Улгайсын и Актобе - Атырау - Астрахань увеличит долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии с 61% до 95%", - отметили в ведомстве.

По прогнозам специалистов, реализация всех вышеназванных проектов обеспечит рост товарооборота Актюбинской области к 2025 году в 1,5 раза - до 2,3 трлн тенге, а также увеличит пассажиропоток и грузопоток с соседними регионами.

Особая роль отводится социальному развитию. Для повышения доступности и качества услуг систем здравоохранения и образования создадут современную инфраструктуру. Будет проведен капитальный ремонт 25 объектов здравоохранения", - отметил министр.

Так, планируется построить многопрофильную больницу и центр детской онкогематологии, а также планируется оборудовать организации здравоохранения высокотехнологичной медицинской техникой. Кроме того, построят 49 школ по области и три общежития в городе Актобе для обеспечения студентов колледжей.

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