В странах ЕАЭС вводятся генетические сертификаты для животных-производителей

Нур-Султан. 3 июня. Kazakhstan Today - Коллегия Евразийской экономической комиссии 2 июня утвердила положение о проведении молекулярной генетической экспертизы племенной продукции государств-членов Евразийского экономического союза, передает Kazakhstan Today.

В положении определены требования к лабораториям, осуществляющим проведение генетической экспертизы, приводятся перечни ДНК-маркеров, необходимых для подтверждения достоверности происхождения племенной продукции, а также генетические заболевания, наличие которых необходимо проверять у племенных сельскохозяйственных животных", - сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

После вступления документа в силу перемещаемые между странами ЕАЭС племенные производители (быки, жеребцы, бараны, козлы, хряки, олени и верблюды), а также семя и эмбрионы этих видов животных обязательно должны сопровождаться генетическими сертификатами.

Разработанный с учетом международных требований единый порядок проведения в Союзе генетической экспертизы позволит исключить из системы воспроизводства некачественную племенную продукцию и носителей генетически детерминированных заболеваний. Повысить эффективность производства животноводческой продукции, а также урегулировать процесс обращения племенной продукции при взаимной торговле", - отметил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Комиссии Артак Камалян.

Основная задача генетической экспертизы сельхозживотных - сдерживание распространения генетических заболеваний, вызывающих эмбриональную смертность, рождение нежизнеспособного приплода, снижение продуктивности, сроков хозяйственного использования животных и т.д. Кроме того, будут практически исключены ошибки при формировании сведений о происхождении животных, в первую очередь племенных производителей, продукция которых имеет значительный ареал распространения.

Нормативно-правовой акт разработан в соответствии с Договором о ЕАЭС и Соглашением о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках ЕАЭС, подписанным главами правительств в октябре 2019 года.

Кроме того, коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в три главы Единых ветеринарных требований и соответствующие формы ветеринарных сертификатов, утвержденных решением комиссии Таможенного союза 7 апреля 2011 года №607.

Практика применения отдельных глав Единых ветеринарных требований и форм единых ветеринарных сертификатов выяснилось, что ряд норм не полностью соответствует международным рекомендациям Кодекса здоровья наземных животных Международного эпизоотического бюро", -пояснили в ЕЭК.

Решения коллегии ЕЭК позволят исключить излишние ветеринарные требования, сохранив высокий уровень безопасности товаров животного происхождения. Кроме того, правовые акты союза гармонизируются с международными стандартами, рекомендациями и руководствами.

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