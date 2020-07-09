В структуре прожиточного минимума РК увеличилась доля мяса, рыбы и фруктов

Нур-Султан. 8 июля. Kazakhstan Today - В структуре прожиточного минимума РК увеличилась доля мясных и рыбных изделий, а также овощей с фруктами, передает Kazakhstan Today.

В целом величина прожиточного минимума выросла на 14% за год и достигла 34 тыс. тенге, сообщает Finprom.kz

В июне 2020 года величина прожиточного минимума в среднем на душу населения достигла 34 тыс. тенге - на 13,7% больше, чем в июне прошлого года. Уровень инфляции в том же периоде, по данным Нацбанка РК, составил 7%.

На продовольственную корзину пришлось 18,7 тыс. тенге (55% прожиточного минимума), на непродовольственные товары и платные услуги - 15,3 тыс. тенге (45%).

Наибольшая величина прожиточного минимума традиционно пришлась на Мангистаускую область: 39,9 тыс. тенге, против 36,9 тыс. тенге годом ранее. Годовой рост составил 8,2%, это один из наименьших показателей среди регионов страны.

На второй строке расположилась столица. В Нур-Султане величина прожиточного минимума достигла 39,5 тыс. тенге - на 13,2% больше, чем годом ранее.

Замыкает тройку лидеров Алматы, величина прожиточного минимума в котором составила 37,3 тыс. тенге (плюс 14,6% за год).

Аутсайдерами стали Западно-Казахстанская, Жамбылская и Актюбинская области.

За год структура прожиточного минимума изменилась. Был зафиксирован рост доли мясных и рыбных изделий - с 19,5% до 19,7%. Доля фруктов и овощей выросла до 12%.

В то же время доля молочных, масложировых изделий и яиц сократилась до 14,4%, сахара, чая и специй - до 1,7%.

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