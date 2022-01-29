Столичный госаудит выявил нарушения на 117,8 млн тенге в субсидировании перевозчиков

НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - Ревизионной комиссией по Нур-Султану проведен аудит по нарушениям, выявленным Счетным комитетом за исполнением республиканского бюджета в рамках субсидирования убытков перевозчиков. Установлены финансовые нарушения при использовании бюджетных средств на общую сумму 117,8 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В октябре 2020 года Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета проведен государственный аудит эффективности планирования и использования трансфертов общего характера и целевых трансфертов, передаваемых из республиканского бюджета в областные, и средств, направленных на антикризисные меры.

В ходе аудита выявлено, что в нарушение постановлений главного государственного санитарного врача Республики Казахстан и главных государственных санитарных врачей областей акиматами отдельных регионов (управлениями пассажирского транспорта и автомобильных дорог) не обеспечено приостановление местных пассажирских перевозок железнодорожных и автотранспортных (межрайонные, междугородние, внутриобластные) сообщений, по которым в результате выплачены субсидии", - говорится в сообщении пресс-службы Счетного комитета.

В связи с этим ревизионным комиссиям было поручено провести государственный аудит по вопросу обоснованности финансирования и целевого использования бюджетных средств, выделенных в период чрезвычайного положения на субсидирование убытков перевозчиков.

В целом по итогам аудиторского мероприятия установлены финансовые нарушения бюджетного и иного законодательства при использовании бюджетных средств на общую сумму 117,8 млн тенге, из них подлежащие восстановлению - 85,9 млн (восстановлено в ходе аудита 60,5 млн), возмещению - 31,9 млн (возмещено в ходе аудита 5,1 млн). Кроме того, выявлены 55 процедурных нарушений и 24 системных",- проинформировали в ведомстве.

Также сообщается, что в уполномоченные органы для возбуждения административного производства переданы материалы по пяти фактам по нарушению законодательства о государственных закупках и бухгалтерского учета.

Кроме того, итогам аудита направлены материалы аудита в правоохранительные органы Нур-Султана по шести фактам нарушений, указывающих на наличие коррупционных рисков.