В связи с ЧП в Казахстане продлены сроки представления отчетности по мониторингу сделок

Нур-Султан. 6 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане сроки представления отчетности по мониторингу сделок продлены в связи с чрезвычайным положением, передает Kazakhstan Today.

В связи с продлением чрезвычайного положения в Республике Казахстан, сроки представления налоговой отчетности по мониторингу сделок, в рамках закона Республики Казахстан "О трансфертном ценообразовании" за 2019 год (формы 000.10 и 000.20) для крупных налогоплательщиков продлены до 15 июля 2020 года, при условии ее представления в электронном виде", - сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Подчеркивается, что отчетность, представленная до 15 июля 2020 года, будет считаться представленной своевременно.

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