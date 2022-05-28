В текущем году ожидается хороший урожай озимой пшеницы

НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - В 2021 году поставки обработанных товаров и услуг на внешние рынки составили всего 26 миллиардов долларов США против плановых 32 миллиардов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За 2021 год объем несырьевого экспорта товаров и услуг составил 25,6 млрд долларов США - на 25,4% больше по сравнению с 2020 годом. Из них 19,8 млрд долларов США (+28,6% за год) пришлось на экспорт обработанных товаров, 5,8 млрд долларов США (+15,5% за год) - на экспорт услуг, информирует energyprom.kz

Аналитики подчеркивают, что согласно программе "Национальная экспортная стратегия", объем несырьевого экспорта к 2022 году должен был составить 31,8 млрд долларов США, из которых 22,5 млрд долларов США приходились бы на обработанные товары, а 9,3 млрд долларов США - на услуги. К 2025 году целевым индикатором является достижение объема экспорта в 41 млрд долларов США, из которых 29,5 млрд долларов США приходились бы на экспорт обработанных товаров, а 11,5 млрд долларов США - на услуги.

Поддержку отечественным экспортерам должны оказывать такие институты, как экспортная страховая компания KazakhExport, казахстанский центр индустрии и экспорта QazIndustry и центр развития торговой политики QazTrade.

Основной объем несырьевого экспорта товаров за 2021 год пришелся на промышленные товары, среди которых лидируют медь и катоды из меди (3,3 млрд долларов США), ферросплавы (2,3 млрд долларов США) и уран (1,7 млрд долларов США)", - говорится в обзоре.

В структуре экспорта услуг более двух третей пришлось на транспортные услуги (4 млрд долларов США), следом идут поездки (535,3 млн долларов США) и государственные услуги (204,8 млн долларов США).

В структуре несырьевого экспорта товаров преобладают промышленные, на которые в 2021 году пришлось 18,4 млрд долларов США, рост за год на 30,5%.

На сельскохозяйственные товары пришлось лишь 1,4 млрд долларов США - на 3,5% больше по сравнению с 2020 годом. Почти треть несырьевого экспорта сельскохозяйственных товаров пришлась на пшеничную муку (434,2 млн долларов США), следом идут подсолнечное масло (116,6 млн долларов США) и макаронные изделия (65,5 млн долларов США).

За январь - февраль текущего года объем экспорта обработанных товаров составил 3,5 млрд долларов США - почти в полтора раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом удельный вес обработанных товаров в общем объеме экспорта за год сократился с 33,8% до 28,9%", - рассказали обозреватели.

Уточняется, что самый большой объем экспорта обработанных товаров из РК пришелся на Китай (738,6 млн долларов США), Россию (668,3 млн долларов США) и Узбекистан (290,9 млн долларов США).

Наибольшие объемы экспорта среди обработанных товаров за январь - февраль 2022 года пришлись на медь и катоды (653,1 млн долларов США), ферросплавы (564,3 млн долларов США), цинк (175,1 млн долларов США), уран (171,4 млн долларов США) и прокат из нелегированной горячекатаной стали (161,4 млн долларов США).