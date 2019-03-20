Астана. 19 марта. Kazakhstan Today - В текущем году планируется построить 13,1 млн квадратных метров нового жилья, сообщил на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина, где был рассмотрен ход реализации государственной программы жилищного строительства "Нурлы жер" и Программы "7-20-25", министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр, передает Kazakhstan Today.

По данным МИИР РК, в 2018 году в жилищное строительство инвестировано за счет всех источников 1,2 трлн тенге, что выше уровня 2017 года на 8,1%. Отмечается, что на 1 тенге государственных средств было привлечено 6 тенге частных инвестиций.

О темпах строительства арендного и кредитного жилья для социально уязвимых категорий населения в рамках реализации поручения главы государства, данного на XVІІІ съезде партии "Нур Отан", доложил министр индустрии и инфраструктурного развития Р. Скляр.

"Сданы в эксплуатацию 12,5 млн квадратных метров жилья, что выше на 12,1%, по сравнению с 2017 годом. Всего было построено 113,7 тыс. многоквартирных и индивидуальных домов. Доля казсодержания в жилищном строительстве увеличилась на 9%", - сообщил Р. Скляр.

В текущем году планируется построить 13,1 млн квадратных метров нового жилья или 118 тыс. жилищ.

Как подчеркнул министр, за счет государственных инвестиций будет введено 1,5 млн квадратных метров, что позволит обеспечить свыше 27 тыс. нуждающихся собственным жильем.

С начала 2019 года (за январь - февраль) сдано в эксплуатацию за счет всех источников финансирования 1,7 млн квадратных метров жилья, или 15 тыс. жилищ (с учетом коммерческого жилья и ИЖС).

На строительство инженерных сетей к районам массовой жилищной застройки предусмотрено выделение в текущем году 81,7 млрд тенге.

Он также проинформировал о строительстве арендного жилья без выкупа.

На эти цели регионам из республиканского бюджета предусмотрено 32,8 млрд тенге. Планируется строительство порядка 4,5 тыс. квартир. В рамках уточнения бюджета на 2019 год для реализации поручения главы государства, данных на XVІІІ съезде партии "Нур Отан", на строительство и приобретение арендного жилья для многодетных семей предусмотрено выделение регионам 50 млрд тенге. В целом в течение 7 лет будет выделено 350 млрд тенге. Это позволит ежегодно обеспечить квартирами 6 тыс. многодетных семей, а за 7 лет более 40 тыс. квартир", - сказал Р. Скляр.

Сегодня сформирован перечень проектов для строительства, на выкуп готовых квартир предусмотрено 25 млрд тенге.

Все эти меры позволят ускорить решение жилищных вопросов многодетных семей.

Для работающей молодежи в городах Астане, Алматы и Шымкенте в текущем году предусмотрено 7,2 млрд тенге на строительство не менее 1 тыс. арендных квартир. За 3 года на строительство квартир для молодых специалистов предусмотрено 21,6 млрд тенге.

По направлению кредитного жилья в текущем году акиматами планируется привлечь 108,8 млрд тенге на строительство 11 719 квартир (740 тыс. квадратных метров).

Планируется внедрить через Жилстройсбербанк льготное кредитование многодетным семьям, семьям имеющие или воспитывающие детей инвалидов, неполным семьям под 2% годовых сроком до 20 лет с первоначальным взносом от 10%.

Первоначальный взнос может покрываться жилищным сертификатом.

Для реализации данного механизма в течение 3 лет потребуется 150 млрд тг, ежегодно по 50 млрд тенге.

Если программа 7-20-25 охватывает более платежеспособные слои населения, то для работников социальной сферы, бюджетных организаций преимущественными являются продукты Жилстройсбербанка. Число вкладчиков достигло уже 1,3 млн, с суммой накопления 624 млрд тенге", - резюмировал Р. Скляр.

В ходе рассмотрения вопроса выступил председатель правления АО "Ипотечная организация "Баспана" К. Алтынбеков, который сообщил, что по Программе 7-20-25 принято более 10,5 тыс. заявок на получение займа на сумму 120 млрд тенге. Из них одобрено 6,2 тыс. заявок на предоставление займа на общую сумму порядка 72 млрд тенге. Он также проинформировал об изменениях в условия программы, позволяющие расширить охват населения, в том числе и для семей с низкими доходами.

Заместитель премьер-министра Ж. Касымбек подчеркнул, что средства для обеспечения нуждающихся жильем семей в бюджете полностью предусмотрены. В течение одного месяца первые квартиры уже могут быть выданы. В связи с этим, Ж. Касымбек призвал местные исполнительные органы держать данный вопрос на особом контроле, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

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