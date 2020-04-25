В Tengri Bank прокомментировали текущую ситуацию в банке

Алматы. 24 апреля. Kazakhstan Today - Председатель правления АО "Tengri Bank" Паван Сингх прокомментировал текущую ситуацию в банке, передает Kazakhstan Today

Снижение (ликвидности) связано, во-первых, с несвоевременной выплатой сомнительных кредитов и, во-вторых, переносом выплаты основного долга и вознаграждения по текущим кредитам в результате введения режима чрезвычайного положения в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции. Таким образом, мы вынуждены были поставить лимиты на снятие денежных средств. Мы видим, что клиенты какое-то время снимали деньги в рамках лимита и сейчас не могут снять даже это. Возникшая проблема связана с ограничительными мерами на наши корреспондентские счета, которые открыты в других банках партнерах, но сейчас мы нашли решение, и уже сейчас можно снимать деньги в рамках лимита. Мы рассматриваем в течение 7-10 дней снятие всего лимита по карточкам", - сказал глава банка.

Он сообщил, что на сегодня акционеры банка, в том числе Punjab National Bank, при поддержке Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, принимают активное участие в процессе урегулирования ситуации с ликвидностью для дальнейшего стабильного и устойчивого развития банка как в условиях чрезвычайного положения, так и в дальнейшем после нормализации ситуации.

По инициативе Punjab National Bank принято решение о привлечении консультационного агентства из "Большой четверки", в течение месяца будет подготовлен отчет, по итогам которого будет подготовлен план по стабилизации деятельности банка. Также банком разработана стратегия восстановления финансовых показателей и направлена на согласование в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка. Стратегия содержит план действий, направленных на улучшение коэффициентов ликвидности, качества ссудного портфеля, рентабельности и получения профицита", - отметил Паван Сингх.

По его словам, банк уделяет большое внимание работе по возврату проблемной задолженности, взысканию и реализации залогового имущества.

В случае заинтересованности наши клиенты могут ознакомиться с перечнем движимого и недвижимого имущества и приобрести их с хорошим дисконтом", - сказал он.

Также в рамках проводимой работы по возврату активов правоохранительными органами Казахстана были возбуждены несколько уголовных дел. В настоящее время по данным делам ведутся соответствующие следственные мероприятия, комментировать которые мы сейчас не можем", - добавил глава банка.

Паван Синг также прокомментировал информацию о том, что стратегический инвестор Punjab National Bank в настоящее время не имеет представителя в совете директоров банка.

Выход из состава совета директоров Лавлин Мальхотры связано с достижением его пенсионного возраста. В совете директоров банка присутствует независимый директор - Субхаш Калиа, что является нормой мировой практики менеджмента. В банке интересы Punjab National Bank в настоящее время представляю я. Punjab National Bank уже согласовал кандидатуру нового члена совета директоров, и он будет назначен на внеочередном общем собрании акционеров. Ранее мы планировали провести внеочередное собрание акционеров 17 апреля, на котором должен был обсуждаться вопрос о назначении нового состава совета директоров, но в связи с карантинными мероприятиями во всем мире, направленными на недопущение распространения коронавирусной инфекции, совет директоров банка принял решение о переносе даты внеочередного общего собрания акционеров на 15 мая", - пояснил он.

Ранее сообщалось, в связи с временными трудностями с ликвидностью, ограничением своевременного исполнения обязательств перед клиентами, а также оттоком клиентских платежей Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка осуществляет надзор за деятельностью Tengri Bank в усиленном режиме. Агентством начата и проводится внеплановая проверка по вопросам поступающих обращений от клиентов банка.

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