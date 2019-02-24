В Цеснабанке изменился состав совета директоров и правления

Астана. 7 февраля. Kazakhstan Today - Определён новый состав совета директоров и правления АО "Цеснабанк", передает Kazakhstan Today.
Совет директоров АО "Цеснабанк" возглавил Шигео Катсу. Господин Катсу - президент Назарбаев Университета, председатель попечительского совета Назарбаев интеллектуальных школ и член попечительского совета Назарбаев фонда. В состав членов совета директоров вошли Евгений Пан и Даулет Кабылбаев.
Правление АО "Цеснабанк" возглавил Бекжан Пирматов. Пирматов ранее занимал должность заместителя председателя правления АО "First Heartland Bank". В состав правления вошёл Аскар Хамидуллин - член правления, заместитель председателя правления (CFO). Также членом правления стал Жаркинбек Азбеков - член правления, заместитель председателя правления", - сообщили в пресс-службе банка.
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