В Туркестанской области из каменного угля начнут делать бензин АИ-92 и дизтопливо

Туркестан. 7 июня. Kazakhstan Today - В Ордабасинском районе Туркестанской области начнут выпуск бензина АИ-92 и дизтоплива стандарта Евро-5 из каменного угля, передает Kazakhstan Today.

В Туркестанской области намерены наладить выпуск отечественного бензина марки АИ-92 и дизельного топлива стандарта Евро-5, а также путем глубокой переработки нефти получать продукты нефтехимии: бензол, толуол, ксилол и мазут. Уникальность проекта заключается в том, что выпускать данную продукцию планируется с помощью переработки каменного угля", - сообщили в пресс-службе акима региона.

Глава области Умирзак Шукеев во время рабочей поездки в Ордабасинский район ознакомился с проектом, в который планируется инвестировать порядка 1,5 млрд тенге. На предприятии будет создано около 100 рабочих мест. В рамках "Дорожной карты бизнеса - 2020" государство построило инфраструктуру и железную дорогу протяженностью 3 километра. В настоящее время строительство завода завершено, проект готовится ко вводу в эксплуатацию.

Продукция предприятия будет поставляться на внутренний рынок и экспортироваться в страны СНГ. Основным подрядчиком проекта является российская компания "ЭТН Циклон", являющаяся одним из лидеров рынка в области нефтехимии.

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