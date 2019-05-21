В Туркестанской области создают Казахстанско-Китайский индустриальный парк

Туркестан. 20 мая. Kazakhstan Today - В Туркестанской области будет создан Казахстанско-Китайский индустриальный парк, передает Kazakhstan Today.

В ходе визита премьер-министра РК Аскара Мамина в Туркестан состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК, акиматом Туркестанской области и компанией KAZAKHSTAN CHN-KZ ELECTRIC INDUSTRIAL PARK GROUP на сумму $524 млрд, сообщила пресс-служба акима области.

Как уточнили в акимате, Казахстанско-Китайский индустриальный парк по выпуску энергетического оборудования и изделий построят в индустриальной зоне "Туркестан".

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