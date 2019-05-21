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В Туркестанской области создают Казахстанско-Китайский индустриальный парк

20.05.2019, 18:29 7534
В Туркестанской области создают Казахстанско-Китайский индустриальный парк
Туркестан. 20 мая. Kazakhstan Today - В Туркестанской области будет создан Казахстанско-Китайский индустриальный парк, передает Kazakhstan Today. 
 
В ходе визита премьер-министра РК Аскара Мамина в Туркестан состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК, акиматом Туркестанской области и компанией KAZAKHSTAN CHN-KZ ELECTRIC INDUSTRIAL PARK GROUP на сумму $524 млрд, сообщила пресс-служба акима области.
 
Как уточнили в акимате, Казахстанско-Китайский индустриальный парк по выпуску энергетического оборудования и изделий построят в индустриальной зоне "Туркестан".
 
Напомним, в Туркестане также началось строительство международного аэропорта.
 

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