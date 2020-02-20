В Ушарале стартует реконструкция аэропорта

Реконструкция аэропорта Ушарала, после которой гавань сможет принимать большие самолеты, начнется в этом году. Глава региона отметил, что в целом развитие туризма идет хорошими темпами.
В прошлом году количество туристов увеличилось на 19% и превысило 2,3 млн человек, а объем оказанных услуг вырос в 1,2 раза и достиг 16 млрд тенге", - сказал Амандык Баталов.
Продолжается работа по реализации плана развития побережья озера Алаколь. В прошлом году на озере введено в эксплуатацию 35 объектов туризма на сумму 2,6 млрд тенге, создано 187 новых рабочих мест.
Большое внимание уделяется строительству транспортной инфраструктуры, ведущих к туристским объектам. В частности, был сделан капитальный ремонт автодороги Кокпек - Кеген - Тюп - Жаланаш - Саты - Курметты - подъезд к озеру Кольсай, Алматы - Нарынкол до каньона Чарын.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства