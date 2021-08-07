В Усть-Каменогорске построят оптовый центр для торговли без посредников

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 6 АВГУСТА - В Усть-Каменогорске построят оптово-распределительный центр для хранения и реализации выращенной сельхозпродукции без посредников и перекупщиков, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Здесь будут предусмотрены склады, кросс-доки, торговые павильоны без посредников, гостиница для водителей большегрузных автомобилей. В ОРЦ будут дежурить сотрудники полиции и таможни, в нем же можно будет оформить все необходимые документы, провести экспертизы и получить сертификаты качества на реализуемую продукцию. Строительство ОРЦ позволит местным властям бороться с неоправданно завышенными ценами на продукцию агропромышленного комплекса республики и региона", - рассказал на VII сессии областного маслихата рассказал глава региона Даниал Ахметов, сообщает пресс-служба акима области.

По словам Ахметова, в настоящее время Восточно-Казахстанская область лидирует в республике по производству молока и мяса.

В области ведётся большая работа по производству масличных культур, а также рапса, сои и кукурузы. Диверсифицируются посевные площади, строятся два маслоэкстракционных заводов, которые решают вопросы переработки. Крестьянам уже нет необходимости думать, куда сдавать подсолнечник, на эту продукцию уже есть свои клиенты. В скором времени начнётся производство и других видов масла", - сообщил Ахметов.

Аким также рассказал, что дальнейшее развитие животноводства в области и увеличение племенного поголовья требует дополнительных кормов, пастбищ и откормочных площадок. Для этого неиспользуемые земли изымаются и передаются крестьянским хозяйствам, которым нужны пастбища и отгоны.

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