В январе - августе взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС выросла на 0,2%

Алматы. 24 октября. Kazakhstan Today - В январе-августе 2019 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС выросла на 0,2%, передает Kazakhstan Today.

"В январе - августе 2019 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила 13 259,3 млн долларов США, что на 0,2% больше, чем в январе-августе 2018 года, в том числе экспорт - 3979,8 млн долларов США (уменьшился на 3,1%), импорт - 9279,5 млн долларов США (увеличился на 1,7%)", - сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС на Российскую Федерацию приходится 92,3%, Кыргызскую Республику - 4%, Республику Беларусь - 3,6%, Республику Армения - 0,1%.

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