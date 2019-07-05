В январе-июне 2019 года QAZAQ AIR увеличила объем перевозки пассажиров на 16%

Алматы. 4 июля. Kazakhstan Today - Региональная авиакомпания QAZAQ AIR обнародовала итоги своей операционной деятельности за шесть месяцев 2019 года, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила пресс-служба компании, по результатам первой половины текущего года QAZAQ AIR, выполняющая регулярные рейсы по 13 направлениям внутри Казахстана и трем международным маршрутам , перевезла около 170 тыс. пассажиров, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время общее число воспользовавшихся услугами авиаперевозчика пассажиров превысило 920 тыс. человек.

Перевезти миллионного пассажира QAZAQ AIR с начала операционной деятельности авиакомпании мы планируем к концу сентября 2019 года. Всего за год мы ожидаем перевезти более 420 тыс. пассажиров, достигнув тем самым отметки в 1,2 млн пассажиров с августа 2015 года", - заявил председатель правления QAZAQ AIR Пламен Атанасов.

По его словам, по итогам первых шести месяцев года коэффициент загрузки воздушных судов авиакомпании составил 75%.

Этих результатов удалось достичь во многом благодаря оптимизации маршрутной сети авиакомпании, а также расширению воздушного флота QAZAQ AIR двумя новыми самолетами De Havilland Canada Dash 8-400", - добавил Атанасов.

Он отметил, что руководством авиакомпании было принято решение о базировке последнего прибывшего воздушного судна De Havilland CanadaDash 8-400с регистрационным номером P4-AIR в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев.

Накануне Дня столицы новое воздушное судно прибудет в Нур-Султан, откуда начнет осуществлять полеты уже 6 июля. В соответствии с утвержденной стратегией развития, в дальнейшие планы авиакомпании также входит последовательная перебазировка всего воздушного флота в столичную гавань, что позволит осуществлять полеты по 24 прямым и 55 стыковочным маршрутам", - заключил председатель правления авиакомпании.

Авиакомпания QAZAQ AIR обслуживает региональные маршруты в Центрально-Азиатском регионе. 100% акций авиакомпании принадлежит казахстанскому АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына". Воздушный флот QAZAQ AIR является самым молодым среди авиакомпаний Казахстана и состоит из современных комфортабельных турбовинтовых лайнеров De Havilland Canada Dash 8-400 средним возрастом два с половиной года.

Самолет De Havilland Canada Dash 8-400 - региональный авиалайнер нового поколения, оснащенный современной активной системой подавления шума и вибрации в пассажирском салоне, комфортабельными креслами с широким шагом, большими иллюминаторами, просторными багажными полками и яркой светодиодной подсветкой.

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