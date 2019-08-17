В январе - июне взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС снизилась на 2,6%

Нур-Султан. 16 августа. Kazakhstan Today - В январе - июне 2019 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила $9564,8 млн, что на 2,6% меньше, чем в январе - июне 2018 года, передает Kazakhstan Today.

По данным Комитета по статистике МНЭ РК, в том числе экспорт составил $2912,6 млн (уменьшился на 6,3%), импорт – $6652,2 млн (уменьшился на 0,9%).

В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию - 92,2%, Кыргызскую Республику - 4,1%, Республику Беларусь - 3,6%, Республику Армения - 0,1%.

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