В январе - феврале взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС увеличилась на 4,4%

Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - По предварительным данным, в январе - феврале 2020 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила 2927,9 млн долларов США, что на 4,4% больше, чем в январе - феврале 2019 года, передает Kazakhstan Today.

По данным комитета по статистике МНЭ РК, в том числе экспорт составил 818,3 млн долларов США (уменьшился на 6,4%), импорт - 2109,6 млн долларов США (увеличился на 9,3%).

В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию – 92,5%, Кыргызскую Республику – 4,1%, Республику Беларусь – 3,3%, Республику Армения – 0,1%.

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