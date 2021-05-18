В январе - марте взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС увеличилась на 13,2%

АЛМАТЫ. 17 МАЯ - В январе - марте 2021 года по сравнению с январем - мартом 2020 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС увеличилась на 13,2%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В январе - марте 2021 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила 5191,5 млн долларов США, что в номинальном выражении больше на 13,2%, чем в январе - марте 2020 года, в том числе экспорт - 1532,3 млн долларов США (на 16,8% больше), импорт - 3659,2 млн долларов США (на 11,8% больше)", - сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию - 92,9%, Кыргызскую Республику - 3,6%, Республику Беларусь - 3,4%, Республику Армения - 0,1%.

$1 = 428,7 тенге.

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