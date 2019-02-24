В январе количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья в Казахстане уменьшилось на 8,5%

Астана. 12 февраля. Kazakhstan Today - В январе 2019 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 19 885 и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 8,5%, передает Kazakhstan Today.

По данным Комитета по статистике МНЭ РК, количество сделок купли-продажи жилья за январь 2019 года по сравнению c соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 21,4%.

По данным Министерства юстиции Республики Казахстан, наибольшее количество сделок было зарегистрировано в Астане (3611), Алматы (2874) и Карагандинской области (1817).

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