В январе промпроизводство в Казахстане выросло на 1,9%

Астана. 12 февраля. Kazakhstan Today - В январе 2019 года индекс промышленного производства составил 101,9%, передает Kazakhstan Today.

"В январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года увеличилась добыча сырой нефти, природного газа и металлических руд. Возросли объемы производства продуктов питания, напитков, нефтепереработки, продуктов химической промышленности, резиновых и пластмассовых изделий и машиностроения. При этом снизилось производство табачных изделий и черной металлургии", - сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 11 регионах республики.

В январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года на 5,3% увеличилась добыча нефти, включая конденсат газовый, до 8 млн тонн.

Кроме того, за отчетный период на 30,9% выросло производство бензина и составило 0,4 млн тонн, производство газойлей (дизельного топлива) - выросло на 9,4%, до 0,4 млн тонн.

Производство электроэнергии за отчетный период снизилось на 4,1%, до 9,9 млрд кВт-ч.

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