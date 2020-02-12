В январе промпроизводство в Казахстане выросло на 4,1%

Нур-Султан. 11 февраля. Kazakhstan Today - В январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года промышленное производство в Казахстане выросло на 4,1%, передает Kazakhstan Today.

"В январе 2020 года по сравнению с январем 2019 увеличилась добыча природного газа и металлических руд. Возросли объемы производства табачных изделий, нефтепереработки, фармацевтических продуктов, металлургической промышленности и машиностроения. При этом снизилось производство продуктов питания и резиновых и пластмассовых изделий", - сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 14 регионах республики.

За отчетный период добыто 8 млн тонн нефти, включая конденсат газовый. Производство бензина составило 0,4 млн тонн, газойлей (топливо дизельное) - 0,4 млн тонн.

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