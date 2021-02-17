В январе ВВП Казахстана снизился на 4,5%

Нур-Султан. 16 февраля. Kazakhstan Today - ВВП Казахстана в январе текущего года снизился на 4,5%, сообщило Министерство национальной экономики Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По итогам первого месяца 2021 года реальный сектор Казахстана без учета горнодобывающей промышленности показал рост на уровне 3,6%.

Инвестиции в основной капитал без горной добычи возросли на 25,5%, что создают основу для устойчивого роста экономики в перспективе. Годовая инфляция замедлилась до 7,4%. Все отрасли реального сектора, за исключением горнодобывающей промышленности, показали положительные темпы роста. Это строительство, электроснабжение, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство. Отмечается стабилизация сектора услуг. Снижение горнодобывающей промышленности произошло из-за сокращения добычи нефти на 12,3% в рамках исполнения обязательств по соглашению ОПЕК+. В результате, в январе текущего года темп роста ВВП составил минус 4,5%", - проинформировали в ведомстве.

Продолжается рост в отраслях обрабатывающей промышленности. Сохранились высокие темпы роста в машиностроении на уровне 16,2%, в том числе автомобилестроении - 21,2%, производстве продуктов химической промышленности - 12,8% и строительных материалов - 11,8%. Также выросли производство одежды на 9,2% и фармацевтика - на 4%.

В целом рост обрабатывающей промышленности составил 3%. 11 регионов показали положительный рост. Наибольшее увеличение отмечается в Восточно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областях, а также в Шымкенте.

Снижение наблюдается в 6 регионах. Это Западно-Казахстанская, Атырауская, Туркестанская, Кызылординская, Карагандинская и Павлодарская области.

Динамичными темпами растут инвестиции в основной капитал в большинстве отраслях экономики. Средний рост инвестиций без учета горнодобывающей промышленности составил 25,5%.

Значительный рост инвестиций отмечается в строительстве в 2,3 раза, обрабатывающей промышленности - в 2,2 раза, сельском хозяйстве - в 1,7 раза, транспорте - на 34%, информации и связи - на 25%, операциях с недвижимым имуществом - на 18%.

В 13 регионах наблюдается положительный рост. Наилучшие показатели отмечаются в Туркестанской области и Шымкенте.

В 4 регионах зафиксировано снижение. Это Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Атырауская и Мангистауская области.

В строительном секторе отмечается положительный рост во всех регионах. Наибольший рост строительных работ наблюдается в Туркестанской и Кызылординской областях, а также в Шымкенте.

В целом объем выполненных строительных работ вырос на 7%.

Продолжается рост ввода жилья в эксплуатацию, составив 9,4% в январе. Введено 801 тыс. квадратных метров жилья.

При этом снижение отмечается в Атырауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Мангистауской областях.

Общая ситуация в региональном разрезе по 7 экономическим показателям выглядит следующим образом. По 5 показателям положительный рост отмечается в 6 регионах. Это Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Жамбылская, Костанайская области, а также город Шымкент.

В 7 регионах зафиксирован рост по 4 показателям. Это средний уровень.

В 4 регионах положительный рост наблюдается по 2-3 показателям.

В ведомстве сообщили, что определены целевые индикаторы, достижение которых необходимо обеспечить в 2021 году.

Прежде всего на текущий год стоит задача по обеспечению роста экономики на уровне 3%. Для этого определены целевые параметры для каждой отрасли и региона.

Также одной из главных задач является привлечение инвестиций на сумму 15,4 трлн тенге в 2021 году. Это позволит обеспечить инвестиции на уровне 20% к ВВП.

Данные общереспубликанские показатели детально проработаны и закреплены за каждым регионом и в разрезе отраслей экономики. Например, для Карагандинской области определены следующие основные целевые индикаторы.

В текущем году планируется обеспечить рост валового регионального продукта на уровне 3,6%. Привлечение инвестиций запланировано на сумму 725 млрд тенге. Будет введено 662 тыс. квадратных метров жилья с ростом в 25%. В результате будет создано порядка 34 тыс. рабочих мест в 2021 году.

В 2021 году планируется строительство 17 объектов образования. Будет завершено строительство 11 объектов здравоохранения.

Планируется доведение доли автомобильных дорог в хорошем состоянии до 85%.

100% городского и 90% сельского населения будут иметь доступ к услугам водоснабжения.

Кроме того, далее целевые индикаторы декомпозированы в разрезе каждого населенного пункта страны - как городов, так и сел. Например, в Актюбинской области имеется потенциал развития в 190 селах.

В текущем году планируется реализовать 75 проектов в 35 селах для улучшения социальной и инженерной инфраструктуры.

Это позволит повысить качество жизни почти 70 тыс. сельских жителей и создать более 1 тыс. рабочих мест.

Для реализации поставленных задач центральным и местным исполнительным органам предлагается сконцентрироваться на следующих факторах развития экономики в 2021 году.

1. В рамках обеспечения макроэкономической устойчивости необходимо принять меры по повышению эффективности государственных расходов и улучшению налогово-таможенного администрирования.

2. Формирование нового инвестиционного цикла является базовым условием для восстановления и дальнейшего качественного развития экономики.

Центральным и местным исполнительным органам, а также национальным холдингам необходимо скоординированно работать над привлечением внешних и внутренних инвестиций.

3. Малый и средний бизнес является основным источником создания рабочих мест и повышения доходов населения. В этой связи будут приняты срочные меры по поддержке бизнеса. Будет продолжено обеспечение доступного кредитования. В рамках решения системных вопросов будут приняты меры по дерегулированию, приватизации и развитию конкуренции.

4. Последние тренды показали необходимость снижения базовой импортозависимости и реализации потенциала внутреннего спроса для обеспечения устойчивости экономики.

5. В рамках проводимой контрциклической макроэкономической политики необходимо активное развитие качественной инфраструктуры. Это позволит создать дополнительные рабочие места, стимулировать деловую активность, а также создать задел для повышения потенциального роста экономики.

В целом своевременная реализация срочных мер по поддержке деловой активности, а также проведение структурных и институциональных реформ заложат необходимую основу для будущего устойчивого и качественного развития экономики.

Как отметили в Министерстве национальной экономики Республики Казахстан, перспективы развития мировой экономики в 2021 году остаются неоднозначными. Сохраняются риски, связанные с пандемией, несмотря на разработку ряда перспективных вакцин. Потеря капитала частным сектором в 2020 году ограничивает перспективы восстановления мировой торговли в текущем году.

Рекордное падение инвестиционных потоков в прошлом году станет фактором среднесрочного снижения потенциального роста мировой экономики.

Устойчивость противостояния между крупными мировыми экономиками приведет к дальнейшему перераспределению структуры мирового производства.

Исходя из отмеченных перспектив развития глобальной экономики, в январском прогнозе Всемирного банка в зависимости от эффективности масштабного вакцинирования определены сценарии развития мировой экономики от 1,6% до 5% в 2021 году.

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