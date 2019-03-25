В законодательство в сфере АПК Казахстана внесут поправки

Костанай. 1 ноября. Kazakhstan Today - В Костанае прошло выездное заседание комитета по аграрным вопросам мажилиса парламента РК по обсуждению проекта закона РК "Об внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования агропромышленного комплекса" с участием представителей Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областей, где вице-министр сельского хозяйства РК Берик Бейсенгалиев представил на обсуждение предлагаемые изменения в сфере деятельности АПК, передает Kazakhstan Today.





"В целях полноценной реализации госпрограммы подготовлен пакет изменений и дополнений в законодательные акты РК по вопросам регулирования агропромышленного комплекса, который в настоящее время находится на рассмотрении мажилиса парламента. В целом законопроект содержит 580 поправок. Это очень большой объем работы", - заявил вице-министр сельского хозяйства РК Берик Бейсенгалиев.





Как отметил спикер, одна из главных целей поправок - это доступность финансирования субъектов АПК. Для этого в ведомстве намерены переориентировать банки второго уровня на нужды сельского хозяйства. Для этого усовершенствовать существующие финансовые инструменты и внедрить новые. В частности, так называемые "электронные аграрные расписки".





По сути, электронная аграрная расписка - это вексель, который будет эмитирован под будущий урожай с привязкой к площади земельного надела. Он будет только выпускать только в электронной системе, не допускается бесконтрольная эмиссия... Возможно будет эмитировать расписку до 30-40 процентов урожая. Эти меры позволят решить проблему залогообеспечения и снизить риски при кредитовании аграрного сектора", - пояснил Б. Бейсенгалиев.





Также законопроект предполагает переход в системе страхования в сельском хозяйстве от обязательного к добровольному, а страховой полис станет дополнительным обеспечением при кредитовании в банках. Б. Бейсенгалиев добавил также что планируется "перезагрузка" в сфере работы кредитных товариществ. Сейчас по мнению чиновника они достигли своего "потолка".





Планируется создавать центральные кредитные товарищества, которые имеют возможность формировать определенный пул свободных денег, то есть сами кредитные товарищества, вот эти 14 с лишним тысяч товаропроизводителей, могут консолидировать свободные денежные средства в одном месте и перекредитовывать друг друга... В дальнейшем центральные кредитные товарищества в принципе могут трансформироваться в Аграрный банк", - отметил Б. Бейсенгалиев.





При планировании новых подходов в субсидировании разработчики опирались на опыт стран Кернской группы. Как отметил спикер, эти страны не используют прямую поддержку, но при этом они успешны в сельском хозяйстве. Их опыт показал, что косвенные меры стимулируют фермеров повышать эффективность производства и работать на долгосрочную перспективу. Тогда как прямые дотации либо поддерживают хозяйства на плаву, либо им вредят.





Проведенный анализ показал, что товарно-специфические субсидии неэффективны. К таким надо отнести погектарные субсидии, субсидирование продуктивности животноводства. Высвобождаемые средства направляются на удешевление процентной ставки по кредитам и лизингу, а также на инвестиционное субсидирование, прежде всего на техническое и технологическое переоснащение фермеров. Эти предлагаемые меры входят в "зеленую корзину", они в рамках требования ВТО, применяются без ограничения", - заявил вице-министр сельского хозяйства РК Берик Бейсенгалиев.





Как отметил спикер, изменения в подходах к субсидированию обсуждены с бизнесом, заинтересованными ассоциациями. Составлен план в сфере растениеводства. Согласно этому документу, субсидии будут сокращены к 2019 году, в животноводстве и рыбоводстве - с 2020. В итоге после реформирования из 54 субсидий останется 34. Оставшиеся будут упрощены и автоматизированы.





Законопроект предполагает также решение большого блока вопросов в области фитосанитарии. В частности, при существующем финансировании предполагается расширить площадь обработки против вредителей с нынешних 55% до 100%.





Предусмотрен переход от полного финансирования мероприятий по защите и карантину растений за счет бюджетных средств, к удешевлению затрат СХТП на приобретение пестицидов для проведения фитосанитарных мероприятий. Исключением останется мероприятия против стадных саранчовых вредителей и карантинных объектов, распространенных на землях госзапасов, согласно перечню, утверждаемого уполномоченным органом", - резюмировал спикер.





В сфере ветеринарного контроля Минсельхоз намерен также собрать все контрольно-надзорные функции, отобрав их у местных исполнительных органов и таможни.





Также законопроект предполагает передачу от Министерства образования Министерству сельского хозяйства функционала по формированию образовательных грантов на подготовку специалистов для АПК.





Кернская группа - ассоциация стран-экспортеров сельскохозяйственной продукции, сформированная в 1986 году в городе Кернс (Австралия). Основная цель группы - содействие развитию свободной торговли сельскохозяйственной продукцией. По состоянию на начало 2007 года в группе состояли 19 стран: Аргентина, Австралия, Боливия, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Индонезия, Малайзия, Новая Зеландия, Пакистан, Парагвай, Перу, Филиппины, ЮАР, Таиланд и Уругвай.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства