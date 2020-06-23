Алматы. 22 июня. Kazakhstan Today - В здравоохранение РК привлечен рекордный объем инвестиций: за 5 месяцев - 48 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

За пять месяцев текущего года инвестиции в здравоохранение и социальные услуги РК увеличились на 89,7% (ИФО - 187%) и достигли рекордных 47,7 млрд тенге. Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года сумма инвестиций составила 25,2 млрд тенге, снизившись на 15,1% за год, сообщает Finprom.kz

Значительное влияние на рост инвестиций в здравоохранение оказало увеличение вложений за счёт собственных средств бизнеса и заёмных средств. Так, инвестиции за счет собственных средств увеличились в 2,2 раза - с 8,7 млрд до 18,8 млрд тенге. Заемные средства выросли сразу в 11,5 раза - с 1 млрд тенге в 2019 до 11,4 млрд тенге в 2020 году. Также выросли инвестиции за счёт местных бюджетов: на 78,9% за год, до 9,3 млрд тенге. При этом наблюдается сокращение средств, выделенных в сферу здравоохранения из республиканского бюджета, - на 15,9% за год, до 8 млрд тенге. Кредиты банков также сократились - на 80,2% за год.

В региональном разрезе наибольшая сумма инвестиций в здравоохранение и социальные услуги пришлась на Алматы - 13,4 млрд тенге, в 9,4 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (1,4 млрд тенге). Инвестиции в столице выросли более чем в 5 раз и составили 8,6 млрд тенге. Замыкает тройку лидирующих регионов Алматинская область, сумма инвестиций в которой сократилась на 2,8% и составила 3,4 млрд тенге.

В ТОП-5 регионов по сумме инвестиций в здравоохранение вошли также Мангистауская (3,3 млрд тенге) и Восточно-Казахстанская (3,2 млрд тенге) области.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства