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В Жамбылской области некому собрать урожай яблок

29.10.2021, 11:34 47386
В Жамбылской области некому собрать урожай яблок
Фото: sobiz-fond.ru
ТАРАЗ. 29 ОКТЯБРЯ - В Жамбылской области не хватает рук для сбора богатого урожая яблок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Интенсивный яблоневый сад в селе Кумтиын Жамблыской области разбили четыре года назад. На 50 гектарах высадили саженцы, завезенные из Голландии. Благодаря своевременному уходу и капельному орошению в этом году здесь выдался богатый урожай. Ежедневно к сбору яблок привлекают около 40 человек, но рабочих рук все равно не хватает. Из-за этого садоводы могут не успеть собрать весь объем фруктов до наступления первых заморозков, сообщает телеканал "Хабар24".
 
По словам работников, в день собирают по 2-3 тонны яблок.
 

Около 30% яблок падает на землю. Черви их не едят. Выставлять на продажу такие плоды мы не можем, их называют падалица. Упавшие яблоки необходимо отправлять на переработку, но перерабатывающих цехов нет. Поэтому мы делаем акцент на сборе яблок с деревьев и их сортировку", - рассказал садовод Улбала Айтбайкызы.

 
Садоводы не только нуждаются в перерабатывающих цехах, но и складах для хранения яблок. Из-за их отсутствия предприниматели несут убытки. 
 

Спрос на продукцию небольшой. Урожая достаточно и для безотходной переработки, но средств на запуск производств не хватает. Поэтому нам необходима поддержка государства", - отметила руководитель кооператива. 

 
В настоящее время фрукты собирают в ящики и отправляют в холодильник.
 

Хранение обходится дорого. Цена яблок 100-150 тенге. Те, которые приезжают с рынка, просят еще дешевле. У нас большие затраты, но они не соглашаются с нашими ценами. Если мы откроем цех, то будет дополнительный доход", - уверены раотники.

 
Отмечается, что в саду планируют собрать 300 тонн яблок. Первую партию уже отправили на продажу в Нур-Султан.
 

В 2019 году по государственной поддержке получили субсидии. На содержание сада и капельное орошение было выделено 70 миллионов тенге. Планировалось открытие цеха по выпуску яблочного сока. Мы сообщили это ответственным специалистам, но нам ответили, что сначала необходимо покрыть лизинговые долги, а уже после думать о строительстве", - рассказал исполняющий обязанности районного отделения сельского хозяйства Самат Жарасбаев.

 
Всего в Жамбылском районе 616 гектаров яблоневых садов. Из них 237 гектаров - интенсивные.

 

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Цены на вторичное жилье в РК за 9 месяцев выросли на 23%

29.10.2021, 13:36 80245
НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - Цены на вторичное жилье в РК за 9 месяцев выросли на 23%. Услуги, касающиеся жилья, подорожали почти на 6% за год, при этом непосредственно коммунальные услуги, регулируемые государством, - лишь на 3%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Цены на услуги, касающиеся жилья, растут весьма неравномерно. К примеру, фактическая арендная плата за жильё подскочила сразу на 13,2% за год, плата за обслуживание и ремонт жилых помещений - на 7,9%", - сообщает finprom.kz.

 
При этом цены на самом рынке жилья по итогам девяти месяцев 2021 года выросли на 10,8% за год для новых домов и сразу на 23% - для вторичного рынка.
 
По итогам девяти месяцев текущего года жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали относительно аналогичного периода прошлого года на 5,7%. При этом регулируемые государством коммунальные услуги выросли в цене лишь на 3%.
 
Что касается услуг, оплачиваемых казахстанцами по ежемесячным квитанциям, здесь тоже наблюдаются ощутимые отличия, отмечают аналитики.
 

Так, например, если вывоз мусора подорожал сразу на 15,3% за год, то услуги домофонных компаний выросли в цене на 3,2%, стоимость горячей воды увеличилась всего на 1,4%, а центральное отопление и вовсе подешевело на 1,2%. Такие услуги, как холодное и горячее водоснабжение, водоотведение (канализация), электроэнергия, газоснабжение и теплоснабжение (отопление) относятся к регулируемым услугам. На них в зимний период пришлось 52,1% стоимости услуг, в летний - 29,5%", - уточнили они.

 
Как подчеркнули finprom.kz, в зависимости от местности (город/село), региона проживания и типа жилища квитанции казахстанцев будут, само собой, достаточно сильно отличаться. Так, не везде есть такие регулируемые государством услуги, как газоснабжение и водоотведение, и такие нерегулируемые услуги, как видеонаблюдение или лифт. Однако в целом квитанции жителей страны объединяет одно: в них есть как регулируемые, так и нерегулируемые услуги, и в сфере регулируемых услуг права казахстанцев отдельно защищены законом.
 

Предоставление коммунальных услуг производится на основании индивидуального договора между услугодателем и потребителем. Потребительские свойства и режим предоставления услуг должны соответствовать требованиям, установленным нормативно-технической документацией", - пояснили finprom.kz.

 
Работу компаний-услугодателей, предоставляющих регулируемые услуги населению, контролирует Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан (КРЕМ МНЭ РК), именно в эту инстанцию потребители могут обратиться в случае нарушения их прав.
 

КРЕМ МНЭ РК регулирует соответствие нормативным требованиям до границы эксплуатационной ответственности, то есть на уровне подачи энерго- и водоснабжения, а также прочих регулируемых услуг до дома / жилого комплекса. За распределение внутри жилого объекта отвечает КСК/ОСИ", - добавили аналитики.

 

КГД: в Казахстане за 9 месяцев более 1,3 тыс. должников признаны банкротами

29.10.2021, 13:30 86806
НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - По информации Комитета государственных доходов Республики Казахстан, за 9 месяцев 2021 года 1315 должников признаны банкротами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На фоне экономического спада по причине введенных ограничений ввиду распространения коронавирусной инфекции, который начался в 2020 году, многие субъекты бизнеса оказались в тяжелом финансовом состоянии. Это привело к увеличению количества применивших отсрочку и рассрочку налоговой задолженности и реабилитационную процедуру. В связи с этим был установлен запрет на возбуждение дел о банкротстве с 4 марта 2021 года по 1 июля 2021 года по заявлениям государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора", - сообщает пресс-служба КГД.

 
В ведомстве отметили, что комитет государственных доходов также пересмотрел свои задачи, поставив в приоритет работу по продвижению процедуры реабилитации в соответствии с законом РК "О реабилитации и банкротстве", а также применению отсрочки и рассрочки налоговой задолженности, в соответствии с налоговым законодательством, лишь в крайнем случае прибегая к банкротству в отношении неплатежеспособных налогоплательщиков.
 

Так, количество применивших за 9 месяцев 2021 года отсрочку и рассрочку налоговой задолженности увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 70%, а количество должников, применивших реабилитационную процедуру увеличилось в 2 раза. За 9 месяцев 2021 года 1315 должников признаны банкротами. При этом динамика роста банкротов не превышает 8% (учитывается количество банкротов в 2019 и 2021 году)", - проинформировали в ведомстве. 

 
При этом налоговая задолженность по состоянию на 1 октября 2021 года по сравнению с началом года увеличилась на 21,5% - с 350,9 млрд тенге до 426,5 млрд тенге, в том числе недоимка (основной долг) с 217,1 млрд тенге увеличилась до 272,2 млрд тенге, составив 25,4%. В том числе недоимка по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 1 октября 2021 года по республике составила 255,8 млрд тенге, по сравнению с началом года недоимка увеличилась на 55,9 млрд тенге, или на 28%.
 

К сожалению, крайней мерой принудительного взыскания задолженности для кредиторов (в том числе работников предприятий, поставщиков, банков и органов государственных доходов) является применение в отношении неплатежеспособного должника процедуры банкротства. Безусловно, учитывая, что банкротство должника возникает при его несостоятельности и невозможности полностью расплатиться по своим долгам, ожидать возврата задолженности в бюджет и просчитывать упущенную выгоду невозможно", - рассказали налоговики.

 
В ведомстве добавили, что за прошлые периоды процент взыскания сумм погашения кредиторской задолженности по первой очереди (заработная плата, алименты и т.д.) составил 65-70%, по второй очереди (залоговые кредиторы) 11-12%, по третьей очереди (налоговая задолженность) 0,2-0,8% от всей задолженности.
 

КазМунайГаз сократил добычу газа за январь - сентябрь на 5,9%, добычу нефти - на 3%

29.10.2021, 13:09 88399
НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - АО "Национальная компания "КазМунайГаз объявила производственные результаты за девять месяцев 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В пресс-службе АО НК "КМГ" опубликовали ключевые производственные показатели за девять месяцев 2021 года по сравнению с девятью месяцами 2020 года:
 
 -        объем добычи нефти и газового конденсата составил 15 923 тыс. тонн по сравнению с 16 423 тыс. тонн за девять месяцев 2020 года (-3%);
 
 -        объемы транспортировки нефти составили 55 727 тыс. тонн по сравнению с 55 225 тыс. тонн за девять месяцев 2020 года (рост 0,9%);
 
 -        транспортировка газа выросла на 12,0%, составив 71 036 млн кубометров;
 
 -        объем переработки углеводородного сырья на казахстанских и румынских НПЗ вырос на 7,7% и составил 14 083 тыс. тонн против 13 081 тыс. тонн годом ранее.
 
Кроме того, за отчетный период на 5,9% сократилась добыча природного и попутного газа и составила 5811 млн кубометров.
 

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