В Жамбылской области некому собрать урожай яблок

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ТАРАЗ. 29 ОКТЯБРЯ - В Жамбылской области не хватает рук для сбора богатого урожая яблок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Интенсивный яблоневый сад в селе Кумтиын Жамблыской области разбили четыре года назад. На 50 гектарах высадили саженцы, завезенные из Голландии. Благодаря своевременному уходу и капельному орошению в этом году здесь выдался богатый урожай. Ежедневно к сбору яблок привлекают около 40 человек, но рабочих рук все равно не хватает. Из-за этого садоводы могут не успеть собрать весь объем фруктов до наступления первых заморозков, сообщает телеканал "Хабар24".
По словам работников, в день собирают по 2-3 тонны яблок.
Около 30% яблок падает на землю. Черви их не едят. Выставлять на продажу такие плоды мы не можем, их называют падалица. Упавшие яблоки необходимо отправлять на переработку, но перерабатывающих цехов нет. Поэтому мы делаем акцент на сборе яблок с деревьев и их сортировку", - рассказал садовод Улбала Айтбайкызы.
Садоводы не только нуждаются в перерабатывающих цехах, но и складах для хранения яблок. Из-за их отсутствия предприниматели несут убытки.
Спрос на продукцию небольшой. Урожая достаточно и для безотходной переработки, но средств на запуск производств не хватает. Поэтому нам необходима поддержка государства", - отметила руководитель кооператива.
В настоящее время фрукты собирают в ящики и отправляют в холодильник.
Хранение обходится дорого. Цена яблок 100-150 тенге. Те, которые приезжают с рынка, просят еще дешевле. У нас большие затраты, но они не соглашаются с нашими ценами. Если мы откроем цех, то будет дополнительный доход", - уверены раотники.
Отмечается, что в саду планируют собрать 300 тонн яблок. Первую партию уже отправили на продажу в Нур-Султан.
В 2019 году по государственной поддержке получили субсидии. На содержание сада и капельное орошение было выделено 70 миллионов тенге. Планировалось открытие цеха по выпуску яблочного сока. Мы сообщили это ответственным специалистам, но нам ответили, что сначала необходимо покрыть лизинговые долги, а уже после думать о строительстве", - рассказал исполняющий обязанности районного отделения сельского хозяйства Самат Жарасбаев.
Всего в Жамбылском районе 616 гектаров яблоневых садов. Из них 237 гектаров - интенсивные.