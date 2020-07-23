В Жамбылской области построят казахстанско-российский завод по производству минеральных удобрений

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Нур-Султан. 22 июля. Kazakhstan Today - 21 июля правительство Республики Казахстан и правительство Российской Федерации подписали межправительственное соглашение о реализации проекта "Строительство и эксплуатация завода по выпуску минеральных удобрений" в городе Москве, где чрезвычайный и полномочный посол РК в России Ермек Кошербаев и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подписали Соглашение о реализации проекта ОАО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" по строительству и эксплуатации завода по выпуску минеральных удобрений в Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

Проект предполагает освоение месторождений фосфоритового бассейна Каратау на юге Республики Казахстан и строительство нового завода по производству минеральных удобрений и индустриальных продуктов мощностью до 1 млн тонн", - рассказали в пресс-службе премьер-министра РК.

По информации ведомства, объем инвестиций к настоящему времени составил порядка $270 млн, предстоит вложить еще ориентировочно $800 млн.

Работа химического предприятия обеспечит возможность создания не менее 1200 новых рабочих мест в Жамбылской области, а также даст ощутимый импульс развитию обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства, будет способствовать повышению продовольственной безопасности, на социально-экономическое развитие Жамбылской области, увеличению экспортного потенциала РК, существенно упрочит интеграционные бизнес-связи между Казахстаном и Россией", - прокомментировал Ермек Кошербаев.

На сегодняшний день ОАО "МХК "ЕвроХим" уже успешно завершил реализацию первого этапа проекта - по разведке и началу разработки месторождения фосфоритов, введению в эксплуатацию горнорудного комплекса с ежегодной мощностью производства фосфоритовой муки 640 тыс. тонн.

На основании подписанного соглашения станет возможным переход к реализации второго этапа проекта - расширению действующего производства и началу строительства в будущем году завода с использованием наилучших доступных технологий в химической отрасли.

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