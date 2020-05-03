В Жетысу запущен завод по переработке масличных стоимостью почти 6 млрд тенге

Талдыкорган. 2 мая. Kazakhstan Today - В день празднования Дня Единства народа Казахстана в Алматинской области состоялось открытие нового агропромышленного комплекса "Мажико", передает корреспондент агентства.

Завод по переработке масличных культур для получения растительных масел мощностью 400 тонн в сутки расположился в индустриальной зоне жемчужины Жетысу. Сельскохозяйственный производственный комплекс привлек в регион 5,8 млрд тенге и обеспечил работой на начальном этапе 50 жителей Алматинской области.

В церемонии открытия принял участие аким региона Амандык Баталов. Он подчеркнул, что, несмотря на трудное для всего мира время, нельзя останавливать работы по обеспечению продовольствия, а снижение темпов производства может негативно отразиться на регионе.

Глава области поздравил жителей региона и вместе с пожеланиями выразил благодарность инвесторам.

Я рад, что состоялось открытие крупного завода наряду с нашим праздником. Эти достижения - благодаря дружбе, миру, согласию и взаимопониманию. Только в одной Алматинской области проживают представители более 100 этносов, каждый из которых вносит свой вклад в социально-экономическое развитие региона. Это очень важное для нашей аграрной области предприятие. Выражаю инвесторам искреннюю благодарность. Благодаря принимаемым мерам, в прошлом году объем промышленного производства области составил 950 млрд тенге, в этом году ожидаем более 1 трлн тенге. Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 846 млрд тенге, в этом году планируем более 950 млрд тенге, возможно доведем до 1 трлн, при этом ежегодно увеличиваем объемы приоритетных культур. Свой вклад в общее дело внесет и этот новый завод по переработке масленичных культур. Так, все вместе мы работаем над главными поручениями Елбасы, которые сегодня поддерживает президент страны Касым-Жомарт Токаев", - сказал Амандык Баталов.

Следует отметить, что новый проект реализован в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан. А предприятие использует оборудование германского производства, на котором применяется экструзионная технология переработки семян с целью улучшения качества получаемой продукции.

Рассказал о пользе предприятия и поздравил жетысусцев с праздником Единства главный акционер предприятия, ветеран труда и первый премьер-министр Независимого Казахстана Сергей Терещенко.

Дорогие земляки, поздравляю вас с наступившим праздником! Желаю крепкого здоровья каждой семье и дальнейшего процветания нашей стране. В это трудное время мы с друзьями при поддержке акима области решили открыть это предприятие. На его строительство мы потратили почти семь лет. Местные власти помогли провести инфраструктуру, даже построили железнодорожные пути. Производимую продукцию мы будем экспортировать в ближние страны", - подчеркнул он.

Сергей Терещенко также отметил, что предприятие будет способствовать решению сразу двух вопросов: это обеспечение продовольствием и рабочими местами. Кроме того, инвестор выразил благодарность тем, кто не покладая рук трудился над возведением завода.

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