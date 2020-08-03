Нур-Султан. 2 августа. Kazakhstan Today - В жилом массиве столицы ведется строительство парка, передает Kazakhstan Today.

Столица Казахстана развивается в рамках концепции мастер-плана "Нур-Султан - комфортный город", и один из приоритетов - создание мест для прогулок и занятий спортом.

Места выбираем так, чтобы в каждом районе, жилом массиве были свои точки притяжения. В жилом массиве Коктал ведется строительство большого парка. Он разделен на три части. Первая - зона тихого отдыха. Здесь, к примеру, будет свой амфитеатр, только в этой зоне высадим свыше 4 тыс. 300 деревьев. Вторая зона - это спортивный отдых: установим футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки, теннисный корт. Также будет площадка для скейтборда и место для занятия йогой", - написал на своей странице в Instagram аким столицы Алтай Кульгинов.

Третья зона - место детского отдыха. Все зоны также можно будет использовать зимой: кататься на коньках, лыжах.

В общей сложности в текущем году благоустроим 50 общественных пространств (парки, скверы, бульвары) и порядка 150 дворов. Кроме того, в жилых массивах приступили к строительству трех крупных физкультурно-оздоровительных комплексов, еще один начнем в следующем году", - отметил Алтай Кульгинов.

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