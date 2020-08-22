В ЗКО выявили необоснованный доход на сумму более 422 млн тенге

Уральск. 21 августа. Kazakhstan Today - Департамент комитета по регулированию естественных монополий по Западно-Казахстанской области провел анализ отчетов по исполнению 64 тарифных смет и 13 инвестиционных программ субъектов естественных монополий за 2019 год, передает Kazakhstan Today.

По итогам анализа отчетов об исполнении тарифных смет департамент выявил необоснованно полученный доход на общую сумму 150,74 млн тенге, сообщили в КРЕМ МНЭ РК. В целях возврата средств потребителям введены 47 временных компенсирующих тарифов на услуги 29 субъектов естественных монополий со снижением от 0,1% до 70,8% к действующим тарифам, в том числе по сферам регулирования:

- теплоэнергетики - 5 временных компенсирующих тарифов на сумму 9,11 млн тенге;

- электроэнергетики - 2 временных компенсирующих тарифа на сумму 5,53 млн тенге;

- водохозяйственных систем - 29 временных компенсирующих тарифов на сумму 104,11 млн тенге;

- канализационных систем - 5 временных компенсирующих тарифов на сумму 11,37 млн тенге;

- услуги подъездных путей - 6 временных компенсирующих тарифов на сумму 20,62 млн тенге.

Кроме того, по результатам анализа отчетов об исполнении инвестиционных программ департамент выявил неисполнение на общую сумму 272,04 млн тенге у трех субъектов естественных монополий, которым будут введены временные компенсирующие тарифы по окончании действия предельных уровней тарифов для возврата средств потребителям.

В отношении всех субъектов естественных монополий, у которых выявлены факты получения необоснованного дохода, возбуждены дела об административном правонарушении по части 5 статьи 164 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан и наложены административные штрафы на общую сумму свыше 9,8 млн тенге. В настоящее время все штрафы взысканы в полном объеме.

Одно административное дело находится на рассмотрении в специализированном административном суде Уральска.

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