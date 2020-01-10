Величина прожиточного минимума в декабре 2019 года составила 29 721 тенге

Алматы. 9 января. Kazakhstan Today - Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года увеличилась на 12,4% и составила 29 721 тенге, передает Kazakhstan Today.

По информации Комитета по статистике МНЭ РК, в структуре ВПМ доля продовольственных товаров составила 16 346 тенге, непродовольственных товаров и платных услуг - 13 375 тенге.

"В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 21,3%, молочных, масложировых изделий и яиц - 15,8%, фруктов и овощей - 8,1%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 8%, сахара, чая и специй - 1,8%", - сообщили в статкомитете.

Согласно статданным, ВПМ для детей до 13 лет составила 23 840 тенге; для юношей и девушек в возрасте 14-17 лет - 37 623 и 28 829 тенге, соответственно; для трудоспособного населения старше 18 лет: мужчин - 35 324 тенге, женщин - 28 051 тенге; для пенсионеров и пожилых людей - 27 881 тенге.

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