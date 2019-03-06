Величина прожиточного минимума в феврале составила 27 111 тенге

Астана. 5 марта. Kazakhstan Today - Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в феврале 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года увеличилась на 2,5% и составила 27 111 тенге, передает Kazakhstan Today.

По информации Комитета по статистике МНЭ РК, в структуре ВПМ доля продовольственных товаров составила 14 911 тенге, непродовольственных товаров и платных услуг - 12 200 тенге.

В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 20,5%, молочных, масложировых изделий и яиц - 16,4%, фруктов и овощей - 8,4%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 7,5%, сахара, чая и специй - 2,2%.

Согласно статданным, ВПМ для детей до 13 лет составила 21 809 тенге; для юношей и девушек в возрасте 14-17 лет - 34 307 и 26 288 тенге, соответственно; для трудоспособного населения старше 18 лет: мужчин - 32 212 тенге, женщин - 25 575 тенге; для пенсионеров и пожилых людей - 25 431 тенге.

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