Величина прожиточного минимума в Казахстане в июле составила 29 618 тенге

Нур-Султан. 5 августа. Kazakhstan Today - Величина прожиточного минимума в Казахстане в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в июле 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года увеличилась на 12% и составила 29 618 тенге, передает Kazakhstan Today.

По информации Комитета по статистике МНЭ РК, в структуре ВПМ доля продовольственных товаров составила 16 290 тенге, непродовольственных товаров и платных услуг - 13 328 тенге.





В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 19,9%, молочных, масложировых изделий и яиц - 14,8%, фруктов и овощей - 10,9%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 7,4%, сахара, чая и специй - 2%", - сообщает статведомство.

Согласно статданным, ВПМ для детей до 13 лет составила 23 458 тенге; для юношей и девушек в возрасте 14-17 лет - 37 499 и 28 731 тенге, соответственно; для трудоспособного населения старше 18 лет: мужчин - 35 295 тенге, женщин - 28 023 тенге; для пенсионеров и пожилых людей - 27 810 тенге.

$1 = 385,8 тенге.

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