Величина прожиточного минимума в мае 2019 года составила 28 324 тенге

Нур-Султан. 4 июня. Kazakhstan Today - Величина прожиточного минимума (ВПМ) в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в мае 2019 года, по сравнению с декабрем 2018 года, увеличилась на 7,1%, передает Kazakhstan Today.

По информации Комитета по статистике МНЭ РК, в структуре ВПМ доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 20,2%, молочных, масложировых изделий и яиц - 15,5%, фруктов и овощей - 9,5%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 7,6%, сахара, чая и специй - 2,2%.

Прожиточный минимум - минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 45% стоимости минимальной потребительской корзины.

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