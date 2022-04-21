Вице-министр нацэкономики назвал регионы - аутсайдеры по инвестициям в основной капитал

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание инвестиционного штаба, в ходе которого были рассмотрены итоги исполнения целевых индикаторов по привлечению инвестиций в основной капитал (ИОК) за 2021 год и I квартал 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Выступая с докладом, вице-министр национальной экономики Ильяс Усеров сообщил, что по итогам 2021 года лидерами в исполнении планов по привлечению ИОК стали Шымкент (115% от плана - 462,1 млрд тенге), Актюбинская (101,8% от плана - 815,6 млрд тенге) и Костанайская (101,3% от плана - 416,2 млрд тенге) области, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

В числе аутсайдеров по этому показателю Северо-Казахстанская (80,4% от плана - 331,9 млрд тенге), Западно-Казахстанская (69,6% от плана - 423,7 млрд тенге) и Кызылординская (66,4% от плана - 302,8 млрд тенге) области.

Среди государственных органов лидерами являются МСХ РК (108,4% от плана - 893,3 млрд тенге), МИИР РК (100,3% от плана - 6 036,7 млрд тенге) и МЦРИАП РК (98,7% от плана - 235,8 млрд тенге).

Неисполнение планов отмечено со стороны МКС РК (62,8% от плана - 566,6 млрд тенге) и Минздрав РК (49,3% от плана - 198,7 млрд тенге).

Заслушав выступления других докладчиков по регионам и ведомствам, Алихан Смаилов отметил, что новые экономические вызовы несут в себе не только риски, но и возможности для роста, поэтому руководству всех регионов и госорганов нужно активизироваться в этом направлении.

Мы видим, что есть определенные риски у госорганов по недостижению целевых показателей. Отстающим центральным госорганам и регионам следует обратить на это внимание. Поручаю активизировать работу по привлечению инвестиций в основной капитал и держать данный вопрос на особом контроле. Министры и акимы будут нести за это персональную ответственность", - сказал премьер-министр РК.