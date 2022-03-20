Вице-премьер РФ обсудил с вице-премьером Казахстана поставки газа в республику

НУР-СУЛТАН. 20 МАРТА - Председатель Национального банка Галымжан Пирматов в ответе на депзапрос мажилисмена Аманжана Жамалова рассказал, почему нельзя отменить начисление премии в размере 10% по тенговым депозитам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В частности, относительно программы защиты тенговых вкладов Пирматов отметил, что программа была анонсирована как срочная и немедленная антикризисная мера, необходимая для обеспечения стабильности финансового сектора на фоне возросших геополитических рисков и роста волатильности на финансовых рынках.

Параметры и условия программы предполагают оптимальное соотношение охвата вкладчиков и расходов бюджета, необходимых для реализации программы. Анализ вкладов показал, что по состоянию на 1 февраля 2022 года порядка 93% счетов, попадающих под действие программы, составляют вклады не более 3 млн тенге, при этом охват вкладов до 1 млн тенге составляет порядка 84%", - уточнил Пирматов в ответе на депзапрос.

Также ввиду ограничения максимального объема средств на вкладе (до 20 млн тенге), принимаемого для расчета компенсации, фактическая база для расчета компенсации будет ниже общей суммы остатков на вкладах. Это ограничивает максимальный размер компенсации для крупных вкладчиков и, как следствие, понижает общий объем средств бюджета, который будет направлен на выплату компенсации по истечении срока программы.

Кроме того, фактический объем компенсации также может сложиться ниже за счет снятий с депозитов в течение срока программы.

Учитывая вышеизложенное, считаем, что в текущих неблагоприятных условиях необходимо уделять особое внимание поддержке финансовой и ценовой стабильности. Отказ от программы может привести к потере доверия к национальной валюте, смене валютных предпочтений и, соответственно, резкому росту уровня долларизации", - подчеркнул глава Нацбанка.

Мажилисмен также в своем депзапросе предложил "с одной стороны, закрыть торги на бирже с участием Нацбанка, а с другой - не мешать банкам вне биржи работать со своими клиентами по импортным и экспортным контрактам, краткосрочно кредитуя их валютой и тенге".

Паникерам и спекулянтам надо позволить слиться "до нуля" и при этом сохранить активы Национального банка", - отмечается в депзапросе.

На что глава Нацанка ответил, что "действующий режим свободно плавающего обменного курса подразумевает формирование курса тенге на основе рыночных принципов через баланс спроса и предложения".

По его словам, Национальный банк не проводит валютные интервенции с целью достижения определенного уровня обменного курса.

Как напомнил глава Нацбанка, ввиду тесных торгово-экономических взаимосвязей в курсообразовании тенге определенно присутствует влияние рубля. Казахстан является членом Евразийского экономического союза. Российская Федерация - наш ключевой торговый партнер, на долю которого по итогам 2021 года приходится 42% казахстанского импорта. На фоне происходящих геополитических событий наблюдается беспрецедентная волатильность российского рубля, что оказывает давление на тенге и создает риски для финансовой стабильности Казахстана.

Национальный банк считает неоправданной и фундаментально не подкрепленной аналогичную динамику тенге с российским рублем, потому что условия - как внешние, так и внутренние - для нашей валюты кардинально отличаются от тех условий, в которых функционирует сейчас российская валюта. В этой связи в целях снижения необоснованного влияния избыточных колебаний рубля на тенге Национальный банк проводит валютные интервенции, предусмотренные законом РК "О Национальном банке Республики Казахстан", - сообщил Пирматов в ответе на депзапрос.

Участие Национального банка на валютном рынке в текущих условиях является вынужденной мерой, так как в отдельные периоды отмечается отсутствие либо ограниченное количество продавцов иностранной валюты, что крайне негативно отражается на нормальном функционировании рынка. Закрытие биржевых торгов в условиях ухудшения внешних факторов может привести к дальнейшей эскалации панических настроений и спекулятивных действий со стороны рыночных участников. В этом случае импортеры не смогут купить иностранную валюту, так как в периоды повышенной волатильности и неопределенности, как правило, на валютном рынке наблюдается ограниченное предложение иностранной валюты, что также может привести к критическим последствиям, пояснил глава Нацбанка.

Национальным банком совместно с Казахстанской фондовой биржей разработан механизм франкфуртского аукциона, позволяющий максимизировать возможный объем сделок и нацеленный на предотвращение необоснованной волатильности", - отметил Пирматов.

При этом отмечается, что Нацбанк остается приверженным принципам свободного плавания обменного курса.

Курс тенге и дальше будет формироваться под воздействием фундаментальных факторов, при этом в краткосрочной перспективе волатильность тенге будет также зависеть от развития геополитической ситуации, ожиданий внутренних участников и динамики на мировых рынках", - отметил глава Нацбанка.