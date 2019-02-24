Вкладчикам выплачено более 95% суммы гарантийного возмещения по депозитам АО "Эксимбанк Казахстан"

Астана. 22 февраля. Kazakhstan Today - Вкладчикам выплачены более 95% суммы гарантийного возмещения по депозитам АО "Эксимбанк Казахстан", передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 20 февраля 2019 года АО "Казпочта" выплатило 250 млн тенге гарантийного возмещения вкладчикам АО "Эксимбанк Казахстан". Это более чем 95% от общей сумы обязательств АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" перед вкладчиками банка", - сообщила пресс-служба "Казпочты".

Выплаты физическим лицам и индивидуальным предпринимателям стартовали 4 февраля 2019 года и будут продолжаться до 4 августа 2019 года в центральных операционных участках АО "Казпочта" в Астане, Алматы, Павлодаре, Петропавловске и Караганде.

В наших филиалах созданы все необходимые условия для оперативного обслуживания вкладчиков АО "Эксимбанк Казахстан". Гарантийное возмещение происходит сразу в день подачи вкладчиком заявления", - рассказала директор департамента финансового бизнеса АО "Казпочта" Алина Джанкулова.

В компании напомнили, что "Казпочта" выбрана агентом по выплатам гарантийного возмещения по депозитам, размещенным в АО "Эксимбанк Казахстан". Возмещение выплачивается в пределах суммы остатка по депозиту вкладчика, но не более максимальной гарантируемой сумы: 10 млн тенге - по депозитам в национальной валюте; 5 млн тенге - по депозитам в иностранной валюте; 15 млн тенге - по депозитам одного вкладчика, размещенным одновременно в тенге и в иностранной валюте. Возмещение по депозитам в иностранной валюте выплачивается в тенге. Для расчета суммы применяется рыночный курс обмена валют, установленный на 16 января 2019 года.

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