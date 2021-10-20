Вклады в казахстанских банках увеличились более чем на 22%

НУР-СУЛТАН. 19 ОКТЯБРЯ - Вклады в казахстанских банках к сентябрю текущего года составили уже 24,5 трлн тенге, что на 22,2% больше, чем в прошлом году, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Среди топовой десятки банков, держателей вкладов в РК, абсолютный лидер годового роста - Bank RBK, который увеличил показатель на 75,9% - до 759,6 млрд тенге. Только за месяц банк нарастил портфель еще на 6,1%, сообщает Ranking.kz.

Также в тройке лучших Отбасы банк, который увеличил портфель вкладов на 49,7% за год, и Kaspi Bank - увеличение портфеля составило 35,6%. В целом по сектору за месяц портфель увеличили девять банков, и еще один банк не изменил показатели. В годовой динамике в плюсе 20 из 22 банков республики второго уровня.

Отмечается, что в годовой динамике в заметном плюсе как вклады бизнеса, так и депозиты населения.

Корпоративные вклады выросли на 21,9% за год - до 12,1 трлн тенге, однако за месяц сократились на 0,5%. В этом сегменте абсолютный лидер годового роста среди топовой десятки, как и по банковскому сектору в целом, также Bank RBK. Он продемонстрировал рост объема вкладов юридических лиц более чем в два раза - до 464,8 млрд тенге. В месячной динамике банк также в плюсе - на 3,9%.

В топовой тройке по приросту Сбербанк (плюс 49,4% за год) и Евразийский Банк (плюс 49,1%).

Относительно вкладов физических лиц годовой рост совокупных объемов по сектору составил 22,5% - до 12,5 трлн тенге. За месяц показатель вырос на 0,2%. Примечательно, что топовая тройка по приросту розничных вкладов та же, что и в целом по вкладам БВУ РК: Отбасы банк (плюс 49,3%), Bank RBK (плюс 43,1%) и Kaspi Bank (плюс 34,6%).