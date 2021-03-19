Владельцы авто могут узнать сумму предстоящего платежа налога на транспорт в приложении Е-Salyq-Azamat

Нур-Султан. 18 марта. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов впервые направит предстоящие платежи по налогу на транспортные средства до срока уплаты в бесплатное мобильное приложение Комитета государственных доходов Республики Казахстан "Е-Salyq-Azamat" , передает Kazakhstan Today.

В Комитете государственных доходов сообщили, что отправка предстоящих платежей будет осуществлена поэтапно с 18 по 31 марта 2021 года поэтапно по областям.

В ведомстве отметили, что налог на транспортные средства физических лиц за 2020 год рассчитан на основании сведений Комитета административной полиции МВД.

Исчисленный налог на транспортные средства за 2020 год будет размещен в сервисе "Предстоящие платежи" мобильного приложения "E-Salyq Azamat"", - уточнили в комитете.

В ведомстве обратили внимание, что для входа в мобильное приложение, в целях безопасности данных, необходимо, чтобы номер мобильного телефона был зарегистрирован на ИИН владельца в базе мобильных граждан (ЦОНе).

Физическим лицам предоставлена возможность узнать предстоящую сумму налога до наступления ее срока оплаты с одновременной возможностью проведения оплаты по готовым реквизитам.

Срок уплаты налога на транспортные средства за 2020 год истекает 1 апреля 2021 года", - напоминают налоговики.

Кроме просмотра предстоящих платежей на портале КГД, портале "электронного правительства" (egov.kz), реализована возможность получения данных в мобильных приложениях банков (Kaspi.kz, Homebank).

При этом сумма исчисленного налога на транспортные средства в сервисе предстоящих платежей мобильных приложений КГД и банков отображается с учетом имеющейся оплаты (переплаты) на лицевом счете. Вместе с тем, сумма предстоящих платежей по налогу на транспортные средства не является налоговой задолженностью, в связи с чем данная сумма не отображается в сервисе "Сведения о задолженности по налоговым и социальным платежам" мобильного приложения КГД", - разъяснили в комитете.

Уплатить налоги физические лица могут и другими способами: наличными денежными средствами в отделениях банков второго уровня или платежных терминалах, с помощью банковских карт в банкоматах и платежных терминалах.

Для получения справочной информации физические лица могут обращаться по бесплатному телефонному номеру единого контакт-центра - 1414.

Отметим, что налоговую задолженность можно проверить в мобильном приложении КГД "Е-Salyq-Azamat" в сервисе "Сведения о задолженности по налоговым и социальным платежам"", - заключили в ведомстве.

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