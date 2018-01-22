Кокшетау. 22 января. Kazakhstan Today - Власти Акмолинской области просят субсидировать ряд авиарейсов между Кокшетау и областными центрами, передает Kazakhstan Today.

В частности, речь идет об авиасообщении между Шымкентом и Кокшетау. Выделение средств на перспективное, наработанное в прошлом году авиасообщение Кокшетау - Шымкент в 2018 году республиканским бюджетом не предусмотрено. Выполнение рейсов приостановлено с 31 декабря 2017 года, сообщили в Региональной службе коммуникаций Акмолинской области.

Вместе с тем в РСК отметили, что данное авиасообщение пользуется спросом населения. Только за прошлый год по данному маршруту пассажиропоток составил около 2500 тыс. пассажиров.

По словам директора международного аэропорта Кокшетау Дастана Малиева, для рейса, который курсировал всего лишь полгода по два раза в неделю, данный показатель является высоким.

Кроме того, власти Акмолинской области просят правительство Казахстана оказать содействие в решении вопроса дополнительного выделения финансовых средств из республиканского бюджета на субсидирование регулярных авиамаршрутов Кокшетау - Атырау - Кокшетау и Кокшетау - Актобе - Кокшетау.

"В целях устойчивого развития туристического кластера Акмолинской области и сферы гражданской авиации мы просим рассмотреть вопрос организации регулярных субсидированных авиасообщений между городом Кокшетау и областными центрами: Уральск, Усть-Каменогорск, Кызылорда, Караганда, Костанай, Тараз и Павлодар с обеспечением субсидирования авиамаршрутов на долгосрочный период сроком на 5 лет, с последующим переводом их на коммерческие авиарейсы", - добавил Малиев.

В РСК также проинформировали, что в регионе по итогам 2017 года пассажиропоток увеличен по сравнению с 2016 годом в 1,6 раза, что связано с развивающимся туристическим кластером в Акмолинской области, правильно подобранным расписанием и доступной стоимостью перелета.

В 2017 году из аэропорта Кокшетау выполнялись полеты по трем регулярным субсидированным авиарейсам в города Алматы, Актау, Шымкент и одному международному коммерческому авиарейсу Москва - Кокшетау - Москва.

Вместе с тем, на 2018 год поддержано субсидирование республиканским бюджетом только двух авиарейсов Кокшетау - Алматы и Кокшетау - Актау.

"Коммерческая авиалиния между Москвой и Кокшетау также по договору будет курсировать в весенне-летний период", - проинформировал Малиев.

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