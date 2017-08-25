Алматы. 25 августа. Kazakhstan Today - Вложенные средства в строительство инфраструктуры Индустриальной зоны Алматы (ИЗА) вернутся в госбюджет на револьверной основе в течение 5-7 лет. Об этом заявил заместитель акима города Ерлан Аукенов, инспектируя ход строительства новых производств и инфраструктуры ИЗА, передает Kazakhstan Today.

Одно из первых предприятий, введенных в эксплуатацию досрочно, за неполный год отчислило в казну порядка 70 млн тенге налогов, а до конца 2018 года, благодаря дополнительно введенным 13 проектам, размер налогов превысит 7 млрд тенге, что составит треть вложенных средств из госбюджета, сообщили в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы.

Планируется, что 40 участников ИЗА реализуют свои проекты на 190 млрд тенге, из которых 13 млрд тенге уже инвестировано. На каждый вложенный в инфраструктуру государством тенге предприятия вкладывают в строительство заводов почти в 9 раз больше. А такие транснациональные компании как Tokyo Rope и Asia Steel Pipe Corporation инвестируют свыше 37 млрд тенге, отметили в акимате.

В ведомстве подчеркнули, что ИЗА уже сейчас дает мультипликативный эффект как для самих резидентов, так и для горожан. К примеру, запуск предприятий позволит создать 5000 рабочих мест, произведенную продукцию будут сбывать на внутреннем рынке, что частично решит вопрос импортозамещения. Кроме того, большинство предприятий экспортоориентированы, поставка товаров будет осуществляться в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Вместе с тем участники ИЗА не только получают участок земли с готовой инфраструктурой, но и налогово-таможенные преференции в рамках инвестиционных контрактов. С помощью карты поддержки предпринимательства снижены адмбарьеры по оформлению и получению разрешительных документаций. Для этих целей по поручению акима города была создана рабочая группа, которая оказывает поддержку каждому инвестору, тем самым максимально ускорив реализацию проектов.

"Стоит отметить, что цель такого масштабного проекта - вынос промышленных предприятий за пределы города в рамках Алматинской агломерации. В будущем это снизит транспортную нагрузку в центральных районах города и улучшит экологическую обстановку города", - заключили в управлении.

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