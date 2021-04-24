Внесены изменения в техрегламент "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

МОСКВА. 23 АПРЕЛЯ - Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 22 апреля внес изменения в технический регламент "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением". Изменения включают корректировку понятийного аппарата техрегламента, уточнение области его распространения, а также внесение технических правок с учетом практики его применения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Теперь нет необходимости разрабатывать обоснование безопасности, поскольку этот документ дублирует положения технической документации, прилагаемой к оборудованию. Уточняется состав технической документации.

Из области применения технического регламента исключаются:

сети для подачи, распределения и отвода воды с температурой 110°C и менее, а также подводящие водоводы в гидросиловых установках и соответствующие детали оснащения;

отопительные приборы и трубопроводы в системах водяного отопления зданий и сооружений;

оборудование и элементы оборудования для питания двигателей газообразным топливом (компримированным природным газом, сжиженным нефтяным газом (или сжиженным углеводородным газом), сжиженным природным газом, диметиловым эфиром топливным), специально разработанные для использования на колесных транспортных средствах;

опорно-подвесные системы трубопроводов и их элементы.

Документ вступает в силу через 180 календарных дней с даты официального опубликования решения Совета ЕЭК.

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