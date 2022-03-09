Система Orphus

Вопросы таможенно-логистической инфраструктуры обсудили в правительстве

08.03.2022, 13:53 9076
Вопросы таможенно-логистической инфраструктуры обсудили в правительстве
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 8 МАРТА - Сегодня на очередном заседании оперативного штаба по антикризисным мерам рассмотрены вопросы в сфере таможни, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Комитета государственных доходов Министерства финансов, на сегодняшний день железнодорожные пункты пропуска "Алтынколь" и "Достык-Темиржол" на границе с КНР функционируют в штатном режиме.
 

На текущий момент из пяти автодорожных пунктов пропуска 4 открыты и принимают грузы. Пункт пропуска "Калжат" на сегодня в связи с эпидемиологической ситуацией закрыт со стороны КНР. Стороны согласовывают точные даты возобновления деятельности "Калжат-Дулаты", - сообщил первый вице министр финансов РК Марат Султангазиев.

 
Правительством решен вопрос перевалки грузов внутри пункта пропуска "Нур-Жолы" из КНР в РК, упорядочивается электронная очередь. При этом в два раза снижается стоимость услуг перевозки, отметили в пресс-службе премьер-министра РК.
 
В ходе совещания премьер-министр РК Алихан Смаилов отметил необходимость оперативного реагирования на возникающие и возможные риски в связи с текущими реалиями. 
 

новости по теме

В Нур-Султане состоялось заседание оперативного штаба по антикризисным мерам

07.03.2022, 19:26 24101
В Нур-Султане состоялось заседание оперативного штаба по антикризисным мерам
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 7 МАРТА - Состоялось заседание Оперативного штаба по антикризисным мерам, на котором Нацпалатой "Атамекен" были озвучены вопросы, поступающие от предпринимателей, сообщает пресс-служба премьер-министра, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Необходимо отметить, что по итогам прошлого года правительством было рассмотрено более 160 аналогичных проблемных вопросов, из которых 75% решены положительно. Работа в этом направлении продолжается, предприниматели на регулярной основе будут информированы о принятых решениях. 
 
Сообщается, что в связи с озабоченностью бизнес-сообщества по перевозкам казахстанских грузов председатель правления АО "НК "Казахстан Темир Жолы" Нурлан Сауранбаев сообщил, что транспортировка грузов в экспортном направлении осуществляется в штатном режиме как железнодорожным транспортом, так и через морские порты. 
 
Также Сауранбаев доложил об отсутствии каких-либо барьеров по перевозке грузов железнодорожным транспортом в КНР и обратно. 
 
В целях обеспечения бесперебойной транспортировки грузов в страны Европы прорабатывается увеличение объемов перевозки через Транскаспийский Международный транспортный маршрут в направлении Азербайджана и Грузии (порты: Баку, Батуми и Поти). В свою очередь, министр индустрии и инфраструктурного развития РК К. Ускенбаев отметил, что имеется серьезный потенциал использования портов Актау и Курык, так как текущая загруженность составляет только 23% и имеется большой резерв. Также прорабатывается дополнительный маршрут через балтийские порты Рига, Вентспилс, Лиепая. Нужно отметить, что для увеличения объемов контейнерных перевозок ведется работа по открытию производств отечественных контейнеров. 
 
В 2022-2023 годы планируется контейнеризация 2 млн тонн грузов и увеличить долю контейнерных перевозок до 30% (экспорт). 
 
О принимаемых мерах по обеспечению стабильности финансовой системы доложили глава Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансовых рынков Мадина Абылкасымова, заместитель председателя Национально банка Акылжан Баймагамбетов и председатель правления АО "Народный банк Казахстана" Умут Шаяхметова.
 

Цены на газ в Европе за час упали на тысячу долларов

07.03.2022, 16:31 33571
МОСКВА. 7 МАРТА - Цены на газ в Европе за час опустились с 3900 долларов за кубометр до 2900, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В начале торгов стоимость апрельских фьючерсов по индексу TTF достигала 2366,8 доллара за тысячу кубометров. Затем цена начала резко подниматься, достигнув в пике 3900 долларов. Это на 79% выше пятничной расчетной стоимости, которая составляла 2170,2 доллара, сообщает РИА Новости.
 
Европейский газовый рынок лихорадит уже много месяцев. Весной прошлого года цены колебались на уровне 250-300 долларов за тысячу кубов, к концу августа они выросли до 600 долларов, в октябре впервые перевалили за тысячу, а в декабре - за две тысячи. Затем последовал некоторый откат, но цены оставались стабильно высокими, чего не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе.
 
Эксперты связывали это с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
 
В начале февраля фьючерсы колебались в диапазоне 800-1030 долларов, но затем резко пошли вверх после того, как президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.
 

Цены на газ в Европе превысили три тысячи долларов за кубометр

07.03.2022, 15:02 35276
Цены на газ в Европе превысили три тысячи долларов за кубометр
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 7 МАРТА - Фьючерсы на газ в Европе обновили исторический максимум, преодолев отметку в 3000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного хаба TTF на открытии торгов составила 2366,8 доллара за тысячу кубометров, а уже через несколько минут превысила 2500 долларов. Затем вышла за границу 2700 долларов, сообщает РИА Новости.
 
Европейский газовый рынок лихорадит уже много месяцев. Весной прошлого года цены колебались на уровне 250-300 долларов за тысячу кубов, к концу августа они выросли до 600 долларов, в октябре впервые перевалили за тысячу, а в декабре - за две тысячи. Затем последовал некоторый откат, но цены оставались стабильно высокими, чего не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе.
 
Эксперты связывали это с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
 
В начале февраля фьючерсы колебались в диапазоне 800-1030 долларов, но затем резко пошли вверх после того, как президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.

 

Совокупные активы банковского сектора РК за январь снизились на 1,7%

06.03.2022, 18:58 47746
НУР-СУЛТАН. 6 МАРТА - Совокупные активы банковского сектора РК за январь снизились на 1,7%, сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Совокупные активы банковского сектора на 1 февраля 2022 года составили 36,98 трлн тенге, уменьшившись за январь на 1,7% в основном за счет снижения ссудного портфеля, а именно за счет погашения сделок по операциям РЕПО", - говорится в сообщении агентства.

 
Банки второго уровня имеют существенный запас высоколиквидных активов, составляющий порядка 11,56 трлн тенге или 31,3% от активов. Наличие свободной ликвидности позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме, пояснили в АРРФР.
 
Обязательства банковского сектора по состоянию на 1 февраля 2022 года составили 32,38 трлн тенге, уменьшившись за январь на 2,1% в основном за счет снижения вкладов клиентов на 1,8%. Структура обязательств банковского сектора, в основном, представлена депозитным портфелем, составляющим 78,9% совокупных обязательств банков или 25,54 трлн тенге.
 
Как отмечает финрегулятор, по состоянию на 1 февраля 2022 года банковский сектор имеет достаточный запас капитала. Коэффициент достаточности основного капитала (к1) - 19,3%, коэффициент достаточности собственного капитала (к2) - 23,3%, что, в среднем, по системе существенно превышает установленные законодательством нормативы.
 
Чистая прибыль банков по итогам января 2022 года чистая прибыль банков составила 105 млрд тенге. Рентабельность банковских активов (ROA) на
 
1 февраля 2022 года составила 3,7% (1 февраля 2021 года - 2,6%), рентабельность капитала (ROE) - 30,2% (1 февраля 2021 года - 20%).
 

Кредиты экономике по состоянию на 1 февраля 2022 года составили 18,5 трлн тенге, практически не изменившись за январь 2022 года. Объем кредитов в национальной валюте в январе 2022 года увеличился на 0,7% до 16,7 трлн тенге, объем кредитов в иностранной валюте уменьшился на 5,9% до 1,80 трлн тенге. Удельный вес кредитов в тенге на 1 февраля 2022 года составил 90,3%", - проинформировали в агентстве по финрегулированию.

 
Сообщается, что за январь 2022 года было выдано новых кредитов на 1,35 млрд тенге, что на 46% меньше, чем в декабре 2021 года. Кредиты юридическим лицам за январь 2022 года сократились на 0,6% до 7,72 трлн тенге.
 
Кредиты физическим лицам за январь 2022 года увеличились на 0,5% до 10,79 трлн тенге, в том числе ипотечные займы выросли на 1,2% до 3,36 трлн тенге, потребительские займы снизились на 0,5% до 6,12 трлн тенге. 
 
В результате продолжения льготных государственных жилищных программ, а также реализации механизма использования пенсионных накоплений граждан на улучшение жилищных условий объем ипотечных займов за январь 2022 года увеличился на 1,2% до 3,36 трлн тенге. Потребительские кредиты сократились на 0,5% до 6,11 трлн тенге.
 
Напомним, негативного влияния введенных против РФ санкций на казахстанские банки не наблюдается.
 

Индекс KASE снизился на 8% на фоне санкций против РФ

06.03.2022, 16:29 50081
НУР-СУЛТАН. 6 МАРТА - За период с 24 февраля по 5 марта 2022 года наблюдалась повышенная волатильность на рынке ценных бумаг Казахстана в связи с реализацией внешних рисков, сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В частности, индекс KASE снизился за указанный период на 8%, с 3478,38 до 3202,66 пункта, уточнил финрегулятор.
 

Ставки денежного рынка вслед за повышением базовой ставки до 13,5% отреагировали соответствующим образом - средневзвешенная стоимость привлечения тенговой ликвидности на денежном рынке со сроком один день 24 февраля поднялась до 14,42% и к текущему моменту понизилась до 14,21%", - говорится в сообщении АРРФР.

 
Доходность первичных размещений государственных ценных бумаг Министерства финансов РК вслед за повышением базовой ставки выросла до 12,9% -13,2% годовых.
 
В официальном списке фондовой биржи на текущий момент находятся негосударственные ценные бумаги 559 наименований 229 эмитентов, в том числе 9 выпусков акций, 22 выпуска облигаций и 3 выпуска паев российских эмитентов. C 5 марта текущего года KASE было принято решение перевести указанные ценные бумаги на полное обеспечение по схеме Т+0. При этом к текущему моменту торги данными ценными бумагами были приостановлены, проинформировали в агентстве по финрегулированию.
 

На рынке капитала санкционные риски реализовались в виде обесценения инвестиционных портфелей профессиональных участников в связи со снижением рыночных цен по ценным бумагам эмитентов, подпавших под санкции или финансовые ограничения", - отмечает финрегулятор.

 
По состоянию на 1 марта 2022 года 8% от высоколиквидных активов профессиональных участников рынка ценных бумаг представлены ценными бумагами российских эмитентов. Агентством было проведено стресс-тестирование инвестиционных портфелей профессиональных участников рынка ценных бумаг на предмет обесценения и соответствующего влияния на коэффициенты достаточности капитала и ликвидности. В результате чего нарушений установленных пруденциальных требований не наблюдалось.
 
Для обеспечения устойчивости фондового рынка и минимизации системных рисков KASE повышает требования к обеспечению в отношении инструментов с повышенным риском. В связи с возросшей волатильностью на рынке ценных бумаг осуществляется ежедневный мониторинг потенциальных маржин-коллов.
 
В целом риски рынка капитала сохраняются на умеренном уровне и в настоящее время не оказывают критического влияния на участников финансового рынка, сообщили в АРРФР.
 

Введенные санкции могут оказать влияние на страховой сектор в части переоценки инвестиционных инструментов и понижения рейтингов российских перестраховочных компаний", - отмечается в сообщении.

 
Вместе с тем ситуация в страховом секторе стабильная. Страховые организации имеют значительный запас прочности для выполнения обязательств в полном объеме. Так, маржа платежеспособности по страховому сектору на 1 марта 2022 года превышает требуемое значение практически в 5 раз, а норматив достаточности высоколиквидных активов в 1,6 раза.
 

Негативного влияния введенных санкций на казахстанские банки не наблюдается – АРРФР

06.03.2022, 15:04 51596
Негативного влияния введенных санкций на казахстанские банки не наблюдается – АРРФР
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 6 МАРТА - Негативного влияния введенных санкций на казахстанские банки не наблюдается, сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Казахстанские банки на фоне волатильности обменных курсов обеспечивают в полной мере возросший спрос на иностранную валюту, сообщили в АРРФР.
 

За период с 24 февраля по 5 марта 2022 года на фоне введенных санкций усилилось давление на ликвидность дочерних российских банков, вызванное оттоком средств клиентов в другие банки страны и выплатами по собственным обязательствам", - отмечается в сообщении агентства.

 
Дочерними банками принимаются необходимые меры по непрерывному оказанию банковских услуг в стабильном режиме, в том числе своевременному исполнению поручений по платежам и переводам денег клиентов. Для этого дочерними российскими банками дополнительно задействована поддержка со стороны их материнских структур в виде предоставления денежной ликвидности.
 
В то же время агентством совместно с Нацбанком РК принимаются дополнительные меры по обеспечению ликвидности в рамках инструментов денежно-кредитной политики.
 

Собственный капитал банковского сектора Казахстана составляет 4,6 трлн тенге. Банки второго уровня имеют существенный запас высоколиквидных активов, составивших порядка 11,6 трлн тенге, или 31,3% от активов. Высокий уровень запаса капитала и высоколиквидных активов позволяет банкам абсорбировать возникающие шоки на финансовом рынке", - проинформировал финрегулятор.

 
Вместе с тем последствия введения санкций и волатильность обменного курса влияют на валютную позицию и валютную ликвидность казахстанских банков. Эти риски обусловлены повышенным спросом населения на покупку иностранной валюты, в том числе для конвертационных операций по депозитам, которые вызывают нарушение баланса валютных активов и обязательств банков.
 
Для нивелирования вышеуказанных рисков и ослабления их влияния на выполнение банками пруденциальных нормативов по ликвидности и валютной позиции агентством приняты меры пруденциального регулирования.
 
В частности, для своевременного исполнения поручений клиентов по платежам и переводам денег до 1 июня текущего года вводится особый порядок соблюдения следующих пруденциальных нормативов:
 
1) коэффициентов ликвидности;
 
2) коэффициента размещения во внутренние активы;
 
3) коэффициента покрытия ликвидности;
 
4) коэффициента нетто стабильного фондирования;
 
5) лимитов открытой валютной позиции.
 
Кроме того, при нарушении пруденциальных нормативов банка по независящим обстоятельствам, связанным с оттоком денежных средств клиентов и переоценкой стоимости активов и обязательств в связи с изменением обменного курса тенге банку будет предоставлена возможность сформировать необходимый объем тенговой и валютной ликвидности для соблюдения минимальных пруденциальных нормативов.
 
Также до 1 сентября 2022 года в целях поддержания возможности зарубежных родительских банков за счет собственных средств укрепить ликвидность их дочерних структур в Казахстане при выполнении норматива капитализации банка к обязательствам перед нерезидентами страны из расчета обязательств дочерних банков исключены суммы депозитов и кредитов, полученных от родительских банков.
 
До 1 января 2023 года перенесен срок дальнейшего ужесточения расчета коэффициента нетто стабильного фондирования (NSFR) путем включения депозитов юридических лиц с возможностью досрочного изъятия в расчет доступного стабильного фондирования, сообщили в АРРФР.
 

Нацбанк РК продал с 1 по 5 марта свыше $534 млн

05.03.2022, 16:39 74776
Нацбанк РК продал с 1 по 5 марта свыше $534 млн
НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - Национальный банк Казахстана в связи с возросшим спросом на валюту продал с 1 по 5 марта свыше 534 млн долларов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Для недопущения дестабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке в понедельник, 28 февраля, торги на Казахстанской фондовой бирже по паре доллар-тенге проводились в форме франкфуртского аукциона, по итогам которого валютные интервенции Национального банка составили 98,1 млн долларов США, или 61,5% от общего объема торгов за день, сообщили в пресс-службе Нацбанка.
 

Со вторника торги проходят в штатном режиме. С связи с возросшим спросом на валюту с 1 по 5 марта Национальный банк продал 534,3 млн долларов, что составляет 60% от общего объема торгов (на 15.00 по времени Нур-Султана), из которых 414,3 млн составили конвертации для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет и 120 млн - валютные интервенции", - пояснил финрегулятор.

 
Ситуация на мировых финансовых рынках продолжает оставаться крайне нестабильной. Возросшие ожидания неспособности скорого разрешения конфликта в Европе оказывают разнонаправленный эффект на товарные, валютные и фондовые рынки, проинформировали в Нацбанке.
 
Относительно ситуации на валютном рынке РФ Нацбанк РК сообщил, что санкции в отношении международных активов лишили Центробанк России возможности проведения традиционных валютных интервенций для снижения волатильности рубля. В результате для стабилизации курса Минфин России обязал экспортеров-резидентов продавать 80% валютной выручки на внутреннем рынке. При этом вводимые санкции и отключение российских банков от системы SWIFT разделили рублевый валютный рынок на внутренний рынок с участием резидентов (Мосбиржа) и глобальный рынок.
 

Котировки между ними различаются. Биржевой курс рубля на Мосбирже, традиционно являющийся основным ориентиром по курсу рубля, вчера закрылся на уровне 105 рублей за доллар. Рубль характеризовался значительной волатильностью и в большей степени был подвержен реакции рынка и изменению риск-сентимента, в меньшей степени отражал фундаментальные факторы", - отметил финансовый регулятор Казахстана.

 
Волатильность тенге в сравнении с рублем демонстрирует значительно меньшие показатели. Однако, учитывая, что Россия является ключевым торговым партнером Казахстана, в курсообразовании тенге определенно присутствует влияние рубля, сообщили в Нацбанке.
 
Национальный банк остается приверженным принципам свободного плавания обменного курса. Курс тенге и дальше будет формироваться под воздействием фундаментальных факторов, при этом в краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от санкционной риторики, ожиданий внутренних участников и динамики на мировых рынках.
 

Сколько казахстанских фур выбрались с Украины

05.03.2022, 12:44 75396
НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - По оперативным данным на утро 5 марта 2022 года, из 57 автотранспортных средств с Украины выехали 30, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, 27 водителей все еще находятся на территории Украины. 
 
Из них 11 водителей в данный момент направляются в пункт пропуска Рава-русская (Украина) - Гребене (Польша) для дальнейшего следования в Казахстан через территории Беларуси и РФ.

4 марта сообщалось, что с  Украины выбрались 23 грузовых автомобиля с казахстанскими дальнобойщиками.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов