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Все функции по продвижению экспорта будут отданы компании "КазЭкспортГарант"04.02.2017
Экономика  18:48

Астана. 4 февраля. Kazakhstan Today - Все функции по продвижению экспорта будут отданы компании "КазЭкспортГарант", сообщил сегодня министр индустрии и развития Женис Касымбек, передает корреспондент агентства.

Сегодня в ходе заседания правительства премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил в двухнедельный срок внести предложение по созданию национальных компаний по экспорту и импорту.

Как пояснил после заседания правительства Касымбек, вопросами экспорта и импорта займутся две компании.

"На базе компании "КазЭкспортГарант" будет создана компания "Казахэкспорт". Работа ее будет заключаться в продвижении экспорта - это страхование экспортных контрактов, стимулирование экспорта, субсидирование процентных ставок при экспорте казахстанской продукции", - сказал министр.

Кроме того, по его словам, на базе KAZNEX INVEST будет создана компания "Казахинвест". "Эта компания будет единым переговорщиком от правительства со всеми инвесторами. Представители компании будут встречать инвестора и сопровождать вплоть до завершения проекта: документы, визовая поддержка, предоставление различных пакетов и льгот и так далее. То есть полностью сопровождать проект от начала до его реализации", - уточнил глава ведомства.

При этом он сослался на мировой опыт работы агентств по привлечению инвестиций. "Сегодня KAZNEX INVEST функций много, они размыты. У него есть функции по продвижению экспорта, мы эти функции отдаем "КазЭкспортГарант", который на сегодняшний день занимается только страхованием. Теперь он будет заниматься всем блоком вопросов по поддержке экспорта. Обе компании будут заниматься двумя задачами. Одна будет объединять все функции по привлечению инвестиций, а вторая по продвижению уже казахстанской продукции на экспорт", - заключил Касымбек.
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