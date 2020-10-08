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Всемирный банк прогнозирует экономический спад на 2,5% в Казахстане в этом году

07.10.2020 7912
Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - Всемирный банк опубликовал доклад "Экономический обзор по Европе и Центральной Азии: COVID-19 и человеческий капитал", передает Kazakhstan Today.
 
Согласно прогнозу, экономика стран Центральной Азии в 2020 году сократится на 1,7%, что станет для региона резким откатом по сравнению с прошлогодним темпом роста на уровне 4,9%.
 

Пандемия COVID-19 в разной степени повлияла на страны Центрально-Азиатского региона. В Казахстане в текущем году ожидается экономический спад на 2,5, а в Кыргызской Республике - на 5,5%. Таджикистан и Узбекистан смогут избежать рецессии, но прогнозируемые темпы роста их ВВП будут не столь значительными - 1,65 в Таджикистане и 0,6% в Узбекистане - по сравнению с прошлогодними показателями - 7,5 и 5,6%, соответственно", - говорится в докладе.

 
Ожидается, что вызванные пандемией экономические трудности приведут к росту бедности во всех странах Центральной Азии. До 1,4 млн человек могут оказаться в категории бедного населения при расчете порога бедности в $3,2 в день. В странах с уровнем дохода выше среднего (таких как Казахстан) чертой бедности обычно считают $5,5 в день. Согласно этой формуле, рост бедности в регионе может превысить 1,8 млн человек, а при неблагоприятном сценарии - более 2,6 млн человек.
 
Всемирный банк прогнозирует восстановление темпов роста экономики в Центральной Азии до 3,1% в 2021 году. В докладе отмечается, что этому будут способствовать умеренный рост цен на сырьевые товары и приток прямых иностранных инвестиций через проекты в рамках инициативы Китая "Один пояс, один путь". Тем не менее перспективы остаются весьма неопределенными, так как на регион продолжает влиять экономическая ситуация в зоне евро, России и Китае, препятствующая товарообмену и росту денежных переводов. С учетом этих факторов пессимистический сценарий предполагает рост в Центральной Азии на уровне 1,5% в 2021 году.
 

Темпы восстановления будут зависеть от продолжительности пандемии, наличия и доступности вакцины от COVID-19, глобального спроса на товары, а также от улучшения состояния мировой торговли и инвестиций. В Казахстане рост ВВП может составить 2-3% в 2021 году и вернуться в 2022 году к темпам начала пандемии. Тем не менее экономика по-прежнему будет уязвима перед лицом пандемии, дальнейшее развитие которой может негативно повлиять на бизнес и сократить занятость. Кыргызская Республика входит в число стран, особенно сильно пострадавших от пандемии. В 2021 году ожидается рост на уровне 4,8% при условии контроля эпидемиологической ситуации и улучшения внешнего спроса. В среднесрочной перспективе экономические показатели будут по-прежнему зависеть от состояния дел в России и Казахстане, главных торговых партнерах страны. Таджикистан демонстрирует самый низкий темп роста экономики за два десятилетия. В 2021 году ВВП страны может достичь 3,7%. Однако этот прогноз обусловлен успехами в разработке вакцины или лекарства от COVID-19, а также восстановлением объема денежных переводов и темпов внешней торговли. Пандемия почти полностью парализовала рост ВВП Узбекистана в 2020 году, но перспективы для страны в целом остаются позитивными на фоне продолжающихся реформ, нацеленных на сбережение ресурсов и расширение участия частного сектора в экономике. При условии снижения уровня заболеваемости в период пандемии, неповторения новых карантинов по всей стране и общего восстановления мировой экономики, рост ВВП в 2021 году прогнозируется на уровне 4,8-5%", - говорится в документе.

 
Специальный раздел доклада посвящен теме человеческого капитала, требующей особого внимания правительств ввиду серьезного влияния пандемии на сферы здравоохранения и образования. В докладе отмечается, что улучшение доступа к высшему образованию и повышение его качества, а также снижение таких факторов риска для здоровья, как ожирение, злоупотребление алкоголем и курение, станут ключевыми факторами устойчивого восстановления экономик Европы и Центральной Азии. В Индексе человеческого капитала, разработанном Всемирным банком, отмечается, что страны региона обеспечивают относительно хорошее базовое образование и медицинские услуги, но для улучшения результатов в будущем необходимо прилагать большие усилия.
 
В докладе указывается, что COVID-19 оказал огромное давление на и без того слабые системы здравоохранения стран Центральной Азии, где более 16% населения региона страдает от ожирения, почти 12% эпизодически злоупотребляет алкоголем и около 18% курят. Связанные с этим риски не только увеличивают вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, но также повышают вероятность смерти и развития осложнений от инфекционных заболеваний, включая COVID-19.
 
Ущерб, нанесенный пандемией сфере образования в Центральной Азии, может обернуться в будущем экономическими потерями, которые оцениваются в $44 млрд. 
 

Закрытие школ в условиях пандемии может привести к тому, что учащиеся недополучат знания, эквивалентные трети учебного года, а в отдельных странах - полного года обучения. Это, вероятно, усугубит социальное неравенство, поскольку основные последствия на себе ощутят учащиеся из уязвимых слоев населения. Так, в Центральной Азии разрыв в читательской грамотности между учащимися из самых богатых и самых бедных семей может увеличиться на 8-30%", - сказано в докладе. 

 
Учитывая демографический состав Центральной Азии, где молодежь составляет более половины населения, нынешний кризис в образовании будет иметь долгосрочные негативные последствия.
 

Странам Центральной Азии необходимо уделять большее внимание улучшению доступа к качественному образованию для всех учащихся и восполнить понесенные потери в обучении, чтобы подрастающее поколение смогло реализовать свой потенциал", - считает региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Лилия Бурунчук.

 
Конкурентоспособность человека на быстро меняющихся рынках труда определяется качеством образования. Работа в этом направлении позволит странам Центральной Азии сохранить и преумножить свою высококвалифицированную рабочую силу на фоне продолжающегося оттока населения.
 

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