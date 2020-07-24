Всемирный банк прогнозирует снижение ВВП Казахстана на 3% в 2020 году

Алматы. 23 июля. Kazakhstan Today - Всемирный банк (ВБ) прогнозирует снижение ВВП Казахстана на 3% в 2020 году, передает Kazakhstan Today.

Пакет мер по стимулированию может способствовать восстановлению экономического роста только после отступления пандемии. В связи с этим прогнозируется снижение ВВП на 3% в 2020 году и незначительное восстановление на 2,5% в 2021 году", - говорится в докладе Всемирного банка.

Ожидается, что инфляционное давление затянется до конца 2020 года, но замедлится, так как эффект снижения обменного курса постепенно рассеивается. Инфляция в этом году останется выше целевого показателя центрального банка в 6% после снижения курса тенге.

Ожидается, что дефицит счета текущих операций увеличится до 5% ВВП в 2020 году, в значительной степени из-за ухудшения условий торговли и сокращения объемов экспорта нефти.

По информации ВБ, затянувшийся кризис может привести к росту бедности и может увеличить неравенство в Казахстане. Предварительные оценки показывают, что уровень бедности может возрасти в 2020 году с прогнозируемых 8,3 до 12,7 процента, что соответствует более 800 тысячам людей, живущих в бедности.

Шок для рынка труда, вызванный как пандемией, так и мерами по смягчению последствий, имеет серьезные последствия для занятости, особенно в секторах, где работают низкоквалифицированные работники. Неравный доступ к качественному образованию, особенно во время карантина, может негативно повлиять на развитие человеческого капитала, особенно на социально уязвимые слои населения", - отмечается в докладе ВБ.

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