Всемирный банк прогнозирует замедление экономического роста в Казахстане в 2020 году

Нур-Султан. 18 декабря. Kazakhstan Today - Всемирный банк опубликовал, в котором прогнозирует небольшое замедление экономического роста в Казахстане в 2020 году, передает Kazakhstan Today

Реальный рост валового внутреннего продукта (ВВП) Казахстана, по прогнозу, составит 4,0% в 2019 году и затем немного снизится до 3,7% в 2020 году", - сказано в последнем Экономическом докладе Всемирного банка по Казахстану.

По мнению экспертов, увеличение внутреннего спроса, скорее всего, будет способствовать росту ВВП в 2019 году.

Согласно докладу, увеличение социальных расходов и продолжение инфраструктурных инвестиций помогли поддержать уровень потребления и инвестиций. Инвестиции предприятий обусловлены, главным образом, капитальными расходами в горнодобывающей отрасли и оживлением на рынке жилищного строительства.

Высокий внутренний спрос, увеличение цен на продукты питания и ослабление обменного курса отразились на динамике инфляции. Годовой уровень инфляции повысился до 5,5% в октябре 2019 года, немного превысив показатель прошлого года, что привело к ужесточению монетарной политики Национальным банком", - говорится в отчете.

Подчеркивается, что в 2020 году темпы экономического роста немного замедлятся, поскольку позитивный эффект фискального стимулирования со временем сократится, а ослабление внешней среды повысит уязвимость перед экономическими шоками. Предполагается, что в 2020 году рост глобальной экономики немного укрепится, но если рост в Европейском Союзе (ЕС), Китае и России окажется ниже, чем ожидается, то это может отразиться на спросе и ценах на экспортные товары Казахстана. Дальнейший спад спроса на кредиты со стороны корпоративного сектора и низкая склонность банков к дополнительному риску создают понижательный эффект на экономический рост.

ВВП Казахстана в течение последних двух лет рос умеренными темпами, но для поддержания экономического роста и расширения рынков необходимо переосмыслить политику субсидирования и кредитования малого и среднего бизнеса", - прокомментировал постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане Жан-Франсуа Марто.

В специальном разделе Экономического доклада рассматриваются вопросы диверсификации казахстанского экспорта. Близкая расположенность Казахстана к растущим рынкам Китая, Европы и Центральной Азии и торговля с ними представляет возможности для экономического роста и диверсификации экономики.

В отчете подчеркивается, что, несмотря на расширение географии экспорта Казахстана, конкурентоспособность его продукции остается относительно низкой. Данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показывают, что казахстанские экспортеры использовали меньше импортируемых ресурсов по сравнению с десятилетием ранее, что свидетельствует об уменьшающемся участии в глобальной цепочке добавленной стоимости.

Понимание текущей динамики и вызовов в сфере экспорта имеет ключевое значение для принятия стратегических решений, которые необходимы для повышения конкурентоспособности экспорта. Результаты исследования показывают, что Казахстан может углубить реформы в сфере облегчения торговли, привлечения и удержания прямых иностранных инвестиций и увеличения участия в глобальных цепочках поставок", - считает старший экономист представительства Всемирного банка в Казахстане Самсу Рахарджа.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства