Всемирный банк выдаст Казахстану кредит в размере $500 млн на развитие животноводства

Вашингтон. 3 июля. Kazakhstan Today - Совет директоров Всемирного банка утвердил кредит Казахстану в размере $500 млн для Программы устойчивого развития животноводства с целью поддержки развития экологически устойчивого, инклюзивного и конкурентоспособного производства говядины, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе представительства Всемирного банка, финансирование программы будет направлено на поддержку Государственной программы развития агропромышленного комплекса Казахстана в области совершенствования ветеринарных услуг и систем регистрации животных, расширения модели предоставления услуг, ориентированных на фермеров, и совершенствования агроэкологической политики в данном секторе.

В течение пяти лет реализации программы ожидается увеличение на 10% доли государственных расходов на устойчивое производство и переработку говядины, а также трехкратное увеличение стоимости экспорта говядины. Кроме того, около 20 000 мелких и средних фермерских хозяйств станут полноценными участниками экспортных производственно-сбытовых цепочек.

Мы очень рады поддержать Казахстан в развитии экспортно ориентированного сектора с высокой добавленной стоимостью по производству говядины. Казахстан обладает огромным природным потенциалом и благоприятным географическим положением, что способствует развитию экспортно ориентированной отрасли производства говядины. Программа призвана содействовать достижению долгосрочных целей экономического развития Казахстана, а именно диверсификации экспорта и улучшения условий жизни в сельских районах. Программа также может стать ответом на вызовы в области занятости населения в связи с пандемией коронавируса", - прокомментировал постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане Жан-Франсуа Марто.

В ВБ также отметили, что ориентированный на экспорт сектор производства говядины открывает перед Казахстаном возможности для достижения целей национального развития путем мобилизации значительных инвестиций отечественных и иностранных агропромышленных компаний и расширения производства мелкими и средними фермерскими хозяйствами.

Кроме того, с учетом расширения сырьевой базы и географической близости к важным рынкам сбыта, реализация Программы будет также способствовать привлечению частных инвестиций в развитие мясоперерабатывающих, упаковочных и логистических компаний.

Программа будет также способствовать экологически безопасному росту и устойчивой политике, направленной на применение экологически чистых методов разведения крупного рогатого скота, сокращение выбросов парниковых газов, на улучшение общих агроэкологических мер правительственных программ по поддержке сектора производства говядины.

Пятилетняя Программа устойчивого развития животноводства (2021-2025 годы) финансируется за счет кредита Международного банка реконструкции и развития в размере $500 млн, с применением финансового инструмента "Программа, ориентированная на результат", напрямую связывающего выделение средств с достижением конкретных результатов программы.

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