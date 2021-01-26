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Вступило в силу соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС

25.01.2021 10342
Нур-Султан. 25 января. Kazakhstan Today - Вступило в силу с 1 января 2021 года соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года, разработанное Евразийской экономической комиссией совместно с государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили в АО "ЕНПФ", передает Kazakhstan Today.
 
Основная цель данного соглашения - формирование, сохранение и реализация пенсионных прав трудящихся на тех же условиях, что и граждан государства трудоустройства. 
 
Отметим, что, согласно соглашению, трудящимися являются граждане Казахстана, Российской Федерации, Кыргызстана, Армении и Беларуси, у которых формируются либо формировались пенсионные права посредством осуществления трудовой или иной деятельности на территории другого государства-члена ЕАЭС.
 
Соглашение определяет порядок и механизм экспорта пенсии из одной страны союза в другую, предусматривает суммирование стажа работы в государствах ЕАЭС для определения права на пенсию. 
 
Вместе с тем урегулирован вопрос медицинского освидетельствования трудящегося, в том числе заочного медицинского освидетельствования при назначении пенсии по инвалидности, а также закреплены переходные положения, которые определяют порядок назначения и выплаты пенсии за периоды работы до и после вступления в силу соглашения.
 
Учитывая, что каждое государство-член ЕАЭС будет выплачивать трудящемуся часть пенсии, адекватную периоду работы и отчислениям пенсионных взносов в стране трудоустройства, с 1 января 2021 года необходимо, чтобы трудящиеся официально оформляли трудовые отношения с работодателями в государствах-членах ЕАЭС, то есть в обязательном порядке своевременно заключали трудовые или гражданско-правовые договоры.
 
При этом следует отметить, что в соответствии с соглашением право на пенсию, за исключением накопительной пенсии, а также трудовых (страховых) пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, возникает при наличии не менее 12 полных месяцев стажа работы, приобретенного на территории государства-члена (после вступления Соглашения в силу), согласно законодательству которого трудящийся претендует на назначение пенсии. 
 
Компетентным органом по реализации соглашения в Казахстане является ЕНПФ, в который могут обращаться трудящиеся за получением необходимой консультации, а в последующем, при формировании права, - с документами для направления в компетентные органы государств-членов, в которых они осуществляли трудовую деятельность и будут иметь право на получение пенсии за проработанные периоды.
 
В Казахстане соглашение распространяется на правоотношения по уплате трудящимися пенсионных взносов в ЕНПФ и, соответственно, в случае формирования трудящимися стран ЕАЭС пенсионных накоплений в ЕНПФ, право на их получение у трудящихся возникает в соответствии с законодательством Казахстана:
 
- при достижении пенсионного возраста;
 
- при установлении инвалидности 1-й и 2-й групп, если инвалидность установлена бессрочно; 
 
- в случае смерти трудящегося - гражданина страны ЕАЭС, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ, право на их единовременное получение переходит к его наследникам при предоставлении в ЕНПФ правоустанавливающих документов, определенных законодательством Казахстана.
 
Сообщаем, что до перехода к цифровому взаимодействию через интегрированную информационную систему ЕАЭС стороны будут использовать бумажный документооборот.
 

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