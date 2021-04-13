ВВП Казахстана в январе - марте снизился на 1,6%

НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - ВВП Казахстана в январе - марте 2021 года снизился на 1,6%, сообщил министр национальной экономики республики Асет Иргалиев в ходе заседания правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По итогам первого квартала текущего года наблюдается улучшение макроэкономических показателей. В реальном секторе без учета горнодобывающей промышленности рост ускорился до 7,9%. Инвестиции в основной капитал (без горной добычи) возросли на 34%. Годовая инфляция замедлилась до 7,0%", - сказал он.

Большинство отраслей реального сектора показали устойчивый рост. Это строительство, водоснабжение, обрабатывающая промышленность, электроснабжение и сельское хозяйство. Также отмечается рост сферы информации и связи на 9,9%.

В результате, темп роста ВВП улучшился с минус 2,9% в январе - феврале текущего года до минус 1,6% в январе - марте, отметил министр.

Кроме того, отмечается ускорение темпов роста в отраслях обрабатывающей промышленности. Динамичный рост был зафиксирован в машиностроении на 21,8%, в том числе в автомобилестроении - на 20,7%.

Производство строительных материалов выросло на 30,1%, продукции химической промышленности - на 14,2%, пластмассовых изделий - на 22,3%, одежды - на 25,8%, мебели - на 19,2%, фармацевтики - на 9,1%.

В обрабатывающей промышленности сохраняется тренд на повышение. Рост составил 7,5%.

13 регионов показали положительный рост. Наибольшее увеличение отмечается в Нур-Султане за счет роста производства бетона, аффинированного золота, железнодорожных вагонов и локомотивов; в Алматы - за счет роста производства металлоконструкций, автобусов и бетона; в Алматинской области - за счет роста производства табачной продукции и аккумуляторов.

Снижение наблюдается в 3 регионах: в Атырауской области из-за сокращения производства бензина, керосина и мазута; в Западно-Казахстанской области из-за уменьшения производства стальных труб и профилей, бензина и дизельного топлива; в Туркестанской области из-за уменьшения производства хлопка и природного урана.

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