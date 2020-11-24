Выплату вкладчикам Delta Bank продлили еще на полгода

Нур-Султан. 23 ноября. Kazakhstan Today - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) принял решение о продлении срока действия соглашения с банком-агентом в лице АО "Банк "ЦентрКредит", осуществляющим выплату вкладчикам Delta Bank до 23 мая 2021 года включительно. Соответствующее соглашение сторонами уже подписано, передает Kazakhstan Today.

В указанный срок вкладчики АО "Delta Bank" могут обратиться в банк-агент и подать заявление на выплату гарантийного возмещения, как лично, так и через доверенное лицо. При личном обращении вкладчику достаточно иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, если вместо вкладчика обращается другое лицо, то необходимо представить правоустанавливающие документы (например, нотариально удостоверенную доверенность)", - сообщает пресс-служба фонда.

Отмечается, что выплата гарантийного возмещения вкладчикам АО "Delta Bank" через банк-агент производится с 17 мая 2018 года и за более чем два года вкладчикам выплачено возмещение на общую сумму 102,3 млн тенге, что составляет 51% от общей суммы обязательств фонда. Возмещение получили 327 вкладчиков, что составляет 12% от их общего числа.

После завершения установленного срока выплат через банк-агент, вкладчики АО "Delta Bank" смогут подать заявление на выплату непосредственно в КФГД, а именно в его подразделения в городах Алматы и Нур-Султане.

Вкладчики, проживающие в других регионах, могут направлять свои заявления на выплату и нотариально заверенные документы по почте. Поскольку это сопряжено с дополнительными расходами для вкладчиков, КФГД настоятельно рекомендует обратиться за выплатой гарантийного возмещения в отделения банка-агента, предварительно уточнив информацию о графике работы отделений по номеру 505 (бесплатно с мобильного), 8 (727) 244 30 30 или на сайте банка www.bcc.kz", - сказано в сообщении.

Напомним, что банк-агент выплачивает возмещение по счетам, карточкам и депозитам физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Размер гарантии составляет: не более 10 млн тенге - по средствам в национальной валюте, не более 5 млн тенге - по средствам в иностранной валюте (по курсу обмена валют, установленному на дату вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка).

Вкладчики вправе самостоятельно выбрать удобный для себя способ получения гарантийного возмещения: наличными в кассе банка-агента или безналичным переводом на банковский счет заявителя, реквизиты которого указываются в заявлении на выплату возмещения", - информирует пресс-служба.

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